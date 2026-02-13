Reguero de grietas y derrumbes en Albarellos por unas filtraciones de agua

Montacargas caído sobre la casa de Viruca Atanes, a raíz de un derrumbe provocado por las filtraciones de agua.

El derrumbe de un montacargas, que ha impactado contra una vivienda tras caer un muro, grietas visibles en la vía pública y daños materiales en paredes de casas y cierres de fincas. Estos son algunos de los desperfectos de los que los vecinos de varias calles de Albarellos (Monterrei) responsabilizan a unas obras de canalización eléctrica ejecutadas hace más de un año por Unión Fenosa Distribución (UFD), y cuyas consecuencias se han visto agravadas por las lluvias persistentes de estas semanas.

El peor episodio ocurrió entre el 3 y el 4 de febrero en la calle que sube al depósito de agua. Las filtraciones en el suelo, aún perfectamente visibles, acabaron esa madrugada provocando el derrumbe de las piedras que sostenían el muro del camino, deslizando la tierra y derribando el montacargas de la vivienda de Viruca Atanes.

Firme derrumbado a causa de las filtraciones, con el tubo de la canalización a la vista. | Óscar Pinal

Tras jubilarse, esta periodista deportiva en EFE y otros medios durante 38 años regresó al hogar familiar e instaló este ascensor “porque teño artrose e precisaba del para subir ao primeiro piso”. Viruca, que no sabe cuánto tiempo estará sin el elevador, asegura que si bien Fenosa obtuvo la licencia para la actuación del Concello, “as obras fixéronas dúas subcontratas que non selaron correctamente a canalización co firme, e a choiva rematouno”.

Pepita López vive en la casa colindante, que comparte patio con la de Viruca. Al despertarse la semana pasada no daba crédito: “Éntrame auga na casa e teño medo de que se veña abaixo o muro. Esa obra fixérona mal dende o principio”. Al igual que su vecina, piensa presentar una reclamación de daños para que el gobierno municipal se responsabilice de los mismos.

Estado del patio de las dos vecinas, con los tubos de la canalización a la vista. | Óscar Pinal

Pero los incidentes por esta canalización se vienen sucediendo desde el inicio, también en otros puntos del pueblo. Pili Feijoo reside detrás del Concello, y al otro lado del jardín de su casa los operarios abrieron el firme e instalaron una alcantarilla. A raíz de ello, han ido apareciendo grietas en el muro, y la barbacoa de piedra se ha separado “varios centímetros”.

“Reclamaremos a Fenosa”

Grietas en el muro del jardín de Pili Feijoo a raíz de las obras de canalización. | Óscar Pinal

El alcalde, José Luis Suárez, ya ha enviado a la calle que sube al depósito al técnico municipal, que ha valorado los desperfectos ocasionados en “entre 30.000 e 40.000 euros”. Asegura que “tomaremos as medidas necesarias para arranxar os desperfectos o antes posible, pero iso non quita que reclamaremos que Fenosa se faga responsable”.

El portavoz del BNG local, Alberto Rodríguez, ha presentado un escrito instando al Concello a “asumir a súa responsabilidade, esixir a Fenosa a reparación inmediata e dar resposta formal ás persoas afectadas”.