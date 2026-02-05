Monterrei alerta a los vecinos ante la crecida del Támega: sellar bajos, retirar los coches y no salir de casa

El Concello de Monterrei manda un aviso general a la población ante la crecida del río Búbal y Támega. El primero ya está dejando imágenes de calles encharcadas en el núcleo urbano de Vilaza, mientras que preocupan núcleos como A Pousa por su proximidad al cauce del Támega. Las recomendaciones incluyen sellar los bajos, retirar los vehículos de los garajes y evitar salir de casa salvo necesidad.

El río Búbal comienza a inundar los territorios aledaños a su cauce | Carlos L. Montero

La directora del CRA Monterrei, Teresa Santamaría, ha mandado a casa a todos los alumnos del aula de Vilaza de este centro del rural: "Teníamos miedo de que no los pudieran recoger al invadir el río Búbal la calle de enfrente, de hechos los padres han venido con katiuskas para sus hijos por si acaso. Estamos poniendo todo en alto y sellando las puertas, pero Protección Civil dice que se espera un empeoramiento del temporal para esta tarde, así que no sabemos si abriremos mañana".