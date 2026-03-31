SEMANA SANTA
Programas de la celebración en la provincia

¿Sabe usted que Ourense brilló en MasterChef?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, El castillo de Monterrei, la BRIF de Laza y el espíritu de Ourense, protagonistas de una edición muy especial del programa de MasterChef

El Castillo de Monterrei.
El Castillo de Monterrei. | La Región

¿Sabe usted que Ourense volvió a asomarse a todos los hogares en el retorno de un popular formato televisivo? ¿Que el castillo de Monterrei fue el escenario de una de las pruebas, que fue también homenaje? ¿Que integrantes del dispositivo antiincendios, como la BRIF de Laza, recibieron el aplauso que merecen por sus esfuerzos? ¿Que no fue la primera visita de MasterChef, pero sí la más sentida?

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