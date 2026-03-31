QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que Ourense brilló en MasterChef?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que Ourense volvió a asomarse a todos los hogares en el retorno de un popular formato televisivo? ¿Que el castillo de Monterrei fue el escenario de una de las pruebas, que fue también homenaje? ¿Que integrantes del dispositivo antiincendios, como la BRIF de Laza, recibieron el aplauso que merecen por sus esfuerzos? ¿Que no fue la primera visita de MasterChef, pero sí la más sentida?
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