Samantha Vallejo-Nágera abandona MasterChef después de 13 años

Samantha Vallejo-Nágera, durante una de las ediciones de MasterChef, programa al que se despide tras 13 años como jurado.

Tras más de una década como jurado, Samantha Vallejo-Nágera deja las cocinas más famosas de la televisión. La chef y empresaria ha confirmado su salida a través de un comunicado, en el que agradece al programa MasterChef todo lo vivido: "He aprendido, disfrutado y, sobre todo, me he reído muchísimo. Ha sido una experiencia que me llevo conmigo para siempre”.

Vallejo-Nágera anuncia que emprenderá nuevos proyectos tanto en televisión como en gastronomía y lifestyle, además de continuar con sus negocios de hostelería, Samantha Catering y Casa Taberna. Entre sus próximos retos destaca su participación en DecoMasters, el talent de decoración e interiorismo, en el que competirá junto a su hermano Colate.

La productora y RTVE han elegido a Marta Sanahuja, conocida como Delicious Martha, como la nueva jurado que acompañará a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz en MasterChef 14. La creadora de contenido se incorporará a un formato que inicia una nueva etapa con mayor peso del entorno digital, donde la comunidad del programa supera ya los cinco millones de seguidores.

Con esta salida, Samantha cierra una de las etapas más emblemáticas del concurso y abre paso a una renovación del jurado, mientras continúa ampliando su presencia en el ámbito gastronómico y audiovisual.