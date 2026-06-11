AGORA ESTREA "MAMMA MIA!"
A inesgotable factoría musical do instituto Chivite de Verín segue a pleno ritmo
AGORA ESTREA "MAMMA MIA!"
Un ano máis, e xa van 13, a inesgotable canteira de intérpretes do Chivite de Verín estreou un novo musical. Os “Chivititeiros” plantáronse no escenario dun ateigado salón de actos para amosar o froito de todo un ano de ensaios e sacrificios no tempo de lecer de alumnos e profesores, unidos pola maxia que desprende o teatro.
O director do centro, César Sánchez, tomou a palabra antes de subir o telón para salientar a evolución dos musicais escolares, pero mantendo a súa finalidade: “Crear comunidade, cun proxecto de centro inclusivo, diverso e con valores”. Engadiu que os estudantes son “os verdadeiros protagonistas”, mentres que a fonte de imaxinación provén de “David (Rivada) e Isabel (Cota), os auténticos artífices”.
Foi o propio Rivada, autor do libreto, quen explicou que este ano o equipo debateu a posibilidade de tomar un “descanso creativo” debido ao esgotamento acumulado tras enlazar dous musicais orixinais seguidos, “Mil estrelas, musical de musicais” e “Disneyland D’eiquí”. Por sorte optaron por regresar a “Mamma Mia!”, nunha edición con numerosos cambios, cancións adaptadas ao galego por Isabel Cota, coreografías novas de Helena Pousada e Elisa Álvarez, e a colaboración da banda do Conservatorio.
Para os espectadores que xa viran o filme, este “Mamma Mia!” parte da mesma premisa, pero a acción trasládase ao Hotel Maruxa, na illa de Ons. Baixo ese pretexto, estudantes de ESO e Bacharelato actúan, cantan e bailan durante dúas horas ao son dos clásicos de ABBA, acompañados polo coro de mestres e alumnos, e con Rivada ao piano. Ademais, non falta ningún dos sinais de identidade das producións do Chivite, como son as numerosas referencias á comarca de Monterrei e outras adaptacións culturais cheas de retranca, xunto a unha constante rotura da cuarta parede.
Subidos sobre o escenario, tódolos alumnos participantes brillaron por igual e tiveron a oportunidade de amosar o seu talento innato coa excusa desta obra coral. O público vibrou con eles e desfrutou dunha nova mostra da capacidade transformadora e evasora do teatro, por moi estudiantil que sexa. Trala dobre sesión no instituto, o Chivite aínda ten por diante dúas sesións no auditorio, este venres e sábado, ás 20,30 horas. E tras esta semana comezarán a cargar as pilas para o ano que vén, no que xa avanzan que… “The Show Must Go On”.
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