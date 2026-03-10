Promoción, innovación e formación: piares para desenvolver o sector vitivinícola en Monterrei
D.O. MONTERREI
Deputados populares salientaron nunha visita á D.O. Monterrei o apoio da Xunta ás cinco referencias galegas do sector do viño
Juan Casares e Víctor Manuel Baladrón, deputados autonómicos do Partido Popular, visitaron en Verín a sede do Consello Regulador da Denominación de Orixe (D.O.) Monterrei, unha das catro das que presume Ourense.
Durante a visita, na que estiveron acompañados polo presidente, Manuel Vázquez; o xerente, Gonzalo Losada, e o director técnico, Miguel López, os populares salientaron a importancia das D.O. “pola calidade dos seus produtos, que poñen en valor o territorio e garanten o desenvolvemento das súas comarcas”.
Salientaron o compromiso da Xunta co desenvolvemento do sector vitivinícola a través da promoción, a formación e a innovación. Nese senso, entre 2026 e 2027 destinará un orzamento de 3,5 millóns para reforzar o posicionamento nos mercados dos cinco Consellos Reguladores galegos, e para que establezan novas relacións comerciais.
Demandas do sector
Os responsables da D.O. Monterrei aproveitaron para transmitir aos deputados ás súas demandas, encamiñadas a seguir mellorando a protección, promoción e calidade do sector.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ACCIONES CONJUNTAS
CEO y Aever unen fuerzas en favor de la comarca de Monterrei
RELEVO ASEGURADOA
O futuro da comarca de Monterrei desfila o seu enxeño
Lo último
ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
Cortegada tendrá plan para rehabilitar sus casas