A Feira do Lázaro de Verín ofrecerá catas con viños da D.O. Monterrei

O Concello de Verín abre este sábado o prazo para inscribirse nas catas comentadas da Denominación de Orixe (D.O.) Monterrei, que terán lugar durante a Feira do Lázaro.

Miguel López, director técnico da D.O., na cata comentada do ano pasado. | Concello de Verín

As catas celebrarase os días 21 e 22 de marzo no pavillón municipal de Verín, e permitirá aos asistentes descubrir a versatilidade dos viños da comarca maridados con produtos galegos.

A organización programou tres sesións que contarán cun máximo de 20 prazas cada unha, e terán un custo de 12 euros por persoa. As catas estarán impartidas polo director técnico da D.O. Monterrei, Miguel López, xunto co chef e xerente do restaurante O Segredo do Retiro, José Luis Prieto.

A primeira cita será o sábado 21 ás 12,15 horas, e centrarase nos viños brancos, mentres que ás 19,00 será o turno dunha cata dedicada aos tintos. A programación pechará o domingo 22 cunha sesión xeral ás 12,15 para aprender a combinar estes viños coa gastronomía autóctona. As tres catas terán unha duración de 45 minutos.

O obxectivo desta actividade é poñer en valor a gran calidade dos viños da zona e reforzar os vínculos do sector vitivinícola coa gastronomía no marco dunha das celebracións máis senlleiras e concorridas da localidade.

Inscricións

Os interesados nesta experiencia teñen ata o 18 de marzo para facer a súa inscrición presencialmente na oficina da Casa da Xuventude ou ben a través do teléfono e do correo facilitados pola organización.

