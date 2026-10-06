La regeneración de los montes de Laza y Castrelo, más cerca

Vista de los montes de Laza en los que se están realizando los trabajos de restauración ambiental.

Transcurrido más de un año del incendio forestal iniciado en Oímbra que arrasó buena parte de la comarca, continúan los trabajos para tratar de restaurar el medio natural. La Consellería do Medio Rural se encuentra en la recta final de las actuaciones hidrológico-forestales impulsadas en Laza y Castrelo do Val para recuperar los terrenos afectados. Con un presupuesto cercano a los 800.000 euros dirigido a diversas comunidades de montes vecinales en mano común, la intervención busca estabilizar el suelo, frenar la escorrentía superficial y proteger las cuencas fluviales.

La directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, realizó este lunes una visita de campo para comprobar la evolución de los proyectos, acompañada por el director territorial de Medio Rural en Ourense, José Antonio Armada; el alcalde de Laza, José Ramón Barreal, y agentes ambientales del Distrito Forestal XIV.

Ejes de actuación

Las obras se estructuran en cuatro ejes: la reparación y adecuación de infraestructuras viarias de acceso, la mejora integral de la red de drenaje mediante el repaso de cunetas y pasos de agua, labores de restauración de hábitats -orientadas a favorecer la infiltración del agua e impulsar brotes de frondosas- y la retirada de madera quemada para evitar la aparición de plagas.

Tras recorrer parte de los montes objeto de los trabajos, Piñeiro valoró el ritmo de ejecución de las tareas desarrolladas: “Ao longo deste mes remataremos os traballos de toda este investimento que se está a facer aquí”. Las intervenciones en los montes de ambos municipios forman parte del acuerdo de colaboración institucional entre la Xunta y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.