En el Auditorio municipal del que tanta actividad ni sospechaba, estamos a la espera de la apertura de la sala de conciertos, que un diligente y por demás sonriente director nos franqueó. En el escenario, violines, saxos, clarinetes, batería, guitarra, bajo y piano esperando a los jóvenes músicos y algunos no tan jóvenes. Apareció el director Nacho, de hábito que se inspiraba en una de las piezas que se interpretaba, El fantasma de la ópera, y dio comienzo la actuación con un público entre el que predominaba la parentela de los músicos. A uno le sorprendió la conjunción de una Escuela de música donde el alumnado disfruta aprendiendo dentro de un ambiente familiar que insufla el amor por este arte sin la obligada rigidez de un conservatorio profesional. Me encontré algo para mí desconocido, la armonía de los alumnos, entre los que figuraban tres miembros de la familia en el elenco; aplaudí cual los otros entregados espectadores con familiares a bordo, y más cuando se solicitaba propina según el barómetro de tan proclive público. Lo cierto es que de tan grato concierto, en el que no faltaron dos cantantes de ópera, David, el profesor de violín, y Lucía, una alumna, complacido pensé repetir allá por las cercanas navidades mientras felicitaba al entusiasta director.

De vuelta del Auditorio nos paramos en una churrería a instancias de una nieta que se relame por ellos, pero aun así es capaz, aunque media docena se le suministre, de reservar un par de ellos para su hermana. Una grata churrera, tan generosa como solícita, nos atiende cuando pasa un hombre de mediana edad, no en sus justos cabales, repitiendo, pero sin pedir, por si algún churro caía: ¡No tengo trabajo, no tengo trabajo!, pero la joven expendedora, que ya debería de conocerlo de otras veces, le preparó un cucurucho de churros achocolatados como si buen cliente o pagador… El receptor caminó con ellos en ristre y sin dar bocado retrocedió para decirle: «Cuando tenga un trabajo te pago los churros».

No se vende ni cuadro ni escultura. En esta era de abundantes ofertas culturales observamos que ya no hay las transacciones de antes en las exposiciones pictóricas o esculturales donde el artista clausuraba con no muy sobrante obra. Esto me trae a colación cuando Quessada, bajando su caché, en un alarde de generosidad, a los que proclive, montó una exposición dúplice con el ánimo de que todos los ourensanos tuviésemos una obra suya. Logró complacernos.

La compra de libros sigue pujante si nos damos una vuelta por las librerías o por las ferias del libro. La que parecía industria destinada a desaparecer, con el advenimiento de las pantallas, demostró que no, como atestiguan las librerías que en pie quedan.

Se me van, de un íntimo entorno, como en un mes, Juan F. Novo, ese sensible y recordado contertulio y colega de andaduras, destacado dirigente de Adolfo Domínguez; Pablito García (del Villar), ese aficionado a la clásica que fue rockero con Los Cramps, que impartía clases particulares e imbuía de su afición a los amigos que se encontraba; Santy Murias, al que desde la infancia traté, a quien debo como agrimensor la nivelación de una pista de tenis hecha con la aportación de mano de obra de amigos; Chema de Amoeiro, infatigable luchador en pro de la Fervenza del Barbantiño, fundador de la Coordinadora da Natureza Ourensá. También, en otro contexto, la admirable Laura González (Labrador), maestra de escuela, reconocida tenista, de la que decirse podría que era fémina de afabilidad itinerante. Y mientras me faltan los citados, mi cursus vitae me hizo perder la amistad de tres sin saber por qué; ellos sabrán. De entre otros de menos tratos, pero de gran afecto, uno se ha recluido en una residencia, más por acompañar a una esposa que ya no le reconoce, que por propia necesidad. Aún quedan almas así, cuando recuerdo que de visita allá por los altos de Piñor de Barbadás, otro amigo y colega, que había perdido a su esposa y no se valía por sus propios medios, pero sí recursos, decidió también recluirse por acompañar a una madre. Al poco murieron los dos.