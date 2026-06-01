La D.O. Monterrei promueve “Así si. E así, tamén” de vinos para todos los paladares

La Denominación de Origen Monterrei lanza “Así, si. E así, tamén”, una nueva campaña de marca que pone en valor sus vinos desde la idea: hay muchas formas de disfrutar un Monterrei y todas pueden ser válidas.

La campaña parte de un territorio que conecta el prestigio del vino con una mirada más libre, contemporánea y cercana al consumo. Frente a los códigos más rígidos que a menudo rodean al mundo del vino, la nueva comunicación de Monterrei propone una actitud más abierta: disfrutar sin que nadie dicte cómo, dónde o con qué debe hacerse.

Mensaje

El eje creativo se articula alrededor del mensaje “Así, si. E así, tamén”, una fórmula que funciona como declaración de intenciones. Monterrei se reivindica como un vino que cabe en la cata y en la casa, en una copa o en un vaso, con una propuesta gastronómica elaborada o con una pizza, en una ocasión especial o en un plan improvisado.

Godello

La campaña mantiene el foco en el Godello de Monterrei, bajo el concepto “O Rei do Godello é Monterrei”, pero amplía el relato hacia una idea de marca más actitudinal. El objetivo es reforzar la notoriedad de la Denominación de Origen y acercarla a públicos que valoran el origen, la calidad y la autenticidad, pero que también consumen vino desde códigos más cotidianos y menos ceremoniales.

Busca asociarlo con momentos de disfrute

“Esta campaña nos permite hablar de Monterrei desde la calidad, pero también desde la cercanía. Nuestros vinos forman parte de un territorio y de una tradición, pero también de la vida actual de quienes los eligen. Esa convivencia entre origen y libertad de consumo es uno de los valores que queremos proyectar”, señalan desde la D.O. Monterrei. El objetivo es ampliar la presencia de Monterrei en el imaginario del consumidor y reforzar su asociación con momentos de disfrute diversos.