Mallorca, nuevo escaparate para los vinos de 22 bodegas de la D.O. Monterrei

La terraza del museo Es Baluard, con vistas al puerto de Palma de Mallorca, fue el escenario escogido por la Denominación de Origen (D.O.) Monterrei para presentar al mercado balear 29 vinos blancos y 16 tintos de 22 bodegas inscritas.

Esta presentación en la capital balear permitió mostrar el trabajo vitivinícola de la D.O. y reforzar su presencia en Mallorca, un territorio estratégico por su vínculo con la restauración, la gastronomía mediterránea y el turismo de calidad. El encuentro sirvió también para establecer contacto con profesionales de la distribución, la hostelería y la comunicación gastronómica de las Islas Baleares.

El presidente del Consello Regulador, Manuel Vázquez Losada, define Mallorca como una ciudad “exclusiva” en la que los vinos de Monterrei “deben seguir posicionándose y son un complemento perfecto a la climatología y gastronomía balear”.