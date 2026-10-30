El sector del agua aborda la protección de los manantiales en Verín

La Asociación Gallega de Empresas de Envasado de Agua Mineral Natural (AGAMIN), que agrupa a siete plantas envasadoras de la comunidad, celebró este jueves en Verín una jornada técnica sobre la protección de los manantiales y los retos para garantizar la conservación de estos recursos. El encuentro tuvo lugar en la Casa de la Cultura, con el apoyo de la Dirección General de Planificación Energética y Minas.

La inauguración contó con la participación del presidente de Agamin, Álvaro García de Quevedo; la directora de la Cámara Oficial Mineira de Galicia, Arantxa Prado Santiago; el alcalde de Verín, Gerardo Seoane Fidalgo; y el director general de Planificación Energética y Minas, Pablo Fernández Vila. También asistieron representantes de Aneabe y de Agamin.

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Durante la jornada, García de Quevedo destacó el valor de las aguas minerales naturales como recurso singular de Galicia y defendió la necesidad de proteger los acuíferos y las zonas de captación frente a posibles riesgos de contaminación. Asimismo, subrayó la importancia de establecer perímetros de protección que garanticen la conservación del agua y permitan compatibilizar los distintos usos del territorio. El sector genera empleo y desarrollo en el medio rural. Galicia produce anualmente 486 millones de litros de agua mineral natural, el 5,4 % del total nacional.

El programa incluyó ponencias sobre sostenibilidad, hidrogeología y gestión de los recursos hídricos. María del Mar Corral Lledó, del Instituto Geológico y Minero de España (CSIC), recordó que el agua mineral y termal es un recurso renovable, pero limitado, y destacó la importancia de la legislación y de los perímetros de protección para preservar su calidad.

Por su parte, Luis de Ramón Sánchez, de Drace Geocisa, explicó cómo las características geológicas de la cuenca de Verín condicionan el diseño de estos perímetros, que tienen en cuenta los caudales autorizados, los usos del suelo y los riesgos ambientales. Diego Casal Ramos, subdirector general de Recursos Minerales, abordó la protección de los acuíferos compartidos. La jornada concluyó con una visita a la planta de Aguas de Sousas, en la villa del Támega, por parte de los participantes.