3.200 consultas anuladas por la huelga de médicos en Ourense

La huelga médica contra el Estatuto Marco del Gobierno Central cerró ayer su primera semana con una nueva concentración a las puertas del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). Fue el quinto y último día de este primer ciclo de paros -convocados con carácter indefinido bajo el formato de una semana al mes- y el balance asistencial ya deja cifras significativas en el área sanitaria.

En los cuatro primeros días, a la espera del recuento definitivo con datos de la última jornada, se han suspendido 3.222 consultas, de las cuales 1.397 fueron hospitalarias y 1.825 en atención primaria. Además, se aplazaron 54 cirugías y 126 pruebas diagnósticas. Un impacto que evidencia la repercusión directa de la convocatoria en la actividad ordinaria, pese a los servicios mínimos establecidos.

Un día más, los facultativos ourensanos salieron a la puerta del CHUO para visibilizar sus reivindicaciones. Reclaman la negociación de un nuevo estatuto marco que regule sus condiciones laborales. Ángel López, anestesista en el Hospital, denuncia jornadas que “pueden alcanzar hasta 96 horas semanales en el ámbito hospitalario y cerca de 300 horas mensuales en centros comarcales”, sumando actividad ordinaria y guardias.

Las reivindicaciones también ponen el foco en la obligatoriedad de asumir guardias imprevistas, la escasa planificación y una remuneración que, asegura, “no compensa la carga de trabajo ni los festivos y nocturnidades”. Critica, además, unos servicios mínimos que en algunos casos rozan el 100% de la plantilla habitual. El colectivo prevé mantener este calendario de paros al menos hasta mayo, a la espera de avances en la negociación entre sindicatos y administración sanitaria.