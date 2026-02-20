La huelga médica ya afecta a más de 2.300 ourensanos

Más de 2.300 ourensanos se han visto afectados en las cuatro primeras jornadas de la huelga médica contra el Estatuto Marco. En el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras se suspendieron 42 cirugías, 825 consultas hospitalarias, 1.400 consultas de atención primaria y 81 pruebas diagnósticas. Una cifra que refleja el impacto directo sobre pacientes que aguardaban intervención o valoración médica, si bien hay que tener en cuenta que ayer fue festivo en Verín, además del martes serlo en la mayoría de localidades de la provincia, lo que reduce el impacto de las movilizaciónes.

En toda Galicia, desde el lunes se cancelaron 576 cirugías, 12.852 consultas hospitalarias, 9.833 de primaria y 1.456 pruebas.

Ayer, los médicos volvieron a concentrarse en las inmediaciones del CHUO. El sindicato O’Mega cifra el seguimiento en Ourense en un 83,9% en atención hospitalaria y un 19,7% en primaria. El Sergas rebaja esos datos al 19% en el turno de mañana del CHUO y porcentajes aún menores en otros turnos.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, instó al Gobierno Central a “solucionar o problema o antes posible” y advirtió de que, con una semana de huelga al mes, tal y como está prevista por los médicos, será “prácticamente imposible” gestionar las listas de espera.

“Los pacientes somos el eslabón más débil y pagamos las consecuencias”

En el hospital comarcal de Valdeorras se suspendieron todas las consultas de Neuroloxía, afectando a un buen número de pacientes, en su mayoría de edad avanzada y con patologías que requieren seguimiento continuo. La cancelación dejó escenas de desconcierto a primera hora de la mañana.

Algún caso como el de Antonia, de 80 años, evidencia el impacto directo de esta semana de huelga médica, que tendrá continuidad los próximos meses. Llevaba tres meses aguardando por esa consulta y su hija tuvo que ausentarse de su trabajo en el día de ayer para poder acompañarla. Se desplazó la capital provincia, recorriendo cerca de 240 kilómetros entre ida y vuelta.

Antonia salió del hospital a las diez de la mañana sin haber sido atendida y sin una nueva fecha concreta para su revisión. La incertidumbre se suma así a la espera acumulada. Su hija lo resumía con claridad: “Entiendo los motivos de la huelga y me parecen totalmente lícitos, pero los pacientes necesitamos información clara porque somos el eslabón más débil y pagamos las consecuencias”.