Alberto Zamorano, creador de GeoComarcas: “Ourense y Zamora son las perdedoras de la globalización al perder su industria”

El sociólogo y politólogo Alberto Zamorano (Zamora, 2001) creó la web GeoComarcas.es como una herramienta de análisis territorial a partir de indicadores demográficos y económicos a escala comarcal, "que cubriese el vacío de información existente hasta ahora".

En su trabajo, además de medir el grado de despoblación de concellos y comarcas de todo el Estado, también ha puesto especial énfasis en el último lustro debido a la pandemia de la Covid, ya que a partir de ella “cambiaron las dinámicas de evolución de la población en el país”.

Pregunta. ¿Por qué creó GeoComarcas?

Respuesta. Fundamentalmente, para concienciar sobre la despoblación. Vengo de Zamora, una provincia de la que todos mis amigos se van, y yo mismo me veo abocado a marchar. A nivel comarcal esta era una información que faltaba. El germen del proyecto fue mi trabajo de fin de grado en 2023, cuando hice este primer mapa con las comarcas agrarias y los datos del INE a nivel municipal, por lo que solo tuve que actualizarlos a los últimos disponibles y hacerlos abiertos para todo el mundo a través de la web.

P. Ha usado comarcas agrarias.

R. La razón es que el interior de España no tiene las comarcas definidas oficialmente, como sí ocurre a nivel administrativo en Galicia o Cataluña, y faltan muchos datos a nivel comarcal para comparar realmente cómo está la situación en el mundo rural. Pero las comarcas agrarias sí están definidas por el Ministerio de Agricultura y aparecen en el INE, no en sentido demográfico pero sí para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC). Así pude estandarizar una base de datos a nivel nacional.

P. El grado de despoblación del mapa es el resultado de cruzar 11 variables estadísticas.

R. Así es, se obtiene a partir de los deciles, esto es, cómo está cada comarca con respecto a las demás en esas 11 variables de tipo demográfico y económico, seleccionadas porque reflejan en qué situación se encuentran actualmente y a qué situación se dirigen. Por un lado tendríamos la despoblación, que equivale a pérdida de poder adquisitivo, económico, demográfico y político en el Estado. Y por otro lado la expansión, aquellas comarcas que están creciendo y que cada vez tienen mayor importancia en el conjunto del país. Entre medias tendríamos una zona en transición, comarcas que no llegan a estar despobladas pero tampoco crecen, están estancadas.

P. ¿Qué hallazgos le sorprendieron de nuestra provincia?

R. Sobre todo la edad media y el envejecimiento. A nivel provincial, las que siempre salen como las más despobladas son Ourense y Zamora. Al final, las edades medias están hasta 10 años por encima de la media de España, que es de es 44 años. En la comarca agraria de Verín es de 54, en la de O Barco de Valdeorras es de 53, cifras muy altas. Lo mismo ocurre en envejecimiento, tienen unas cifras mucho más elevadas. Mientras en el resto del país la media nacional es de 150, en Verín la cifra es hasta tres veces mayor. Zamora y Ourense solo salen en las noticias para lo malo, incendios y despoblación, son las grandes olvidadas y las perdedoras de la globalización, al perder toda su industria.