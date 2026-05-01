Los alcaldes de la provincia de Ourense hablan sobre el paro: "Las empresas no logran encontrar gente en la zona"

Los recientes datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026 dibujan un mapa del desempleo muy desigual en los distintos concellos de la provincia de Ourense. Sin embargo, más allá de las diferencias en las estadísticas oficiales, los alcaldes coinciden en un mismo problema a pie de calle: faltan trabajadores. Las valoraciones de los regidores muestran un mercado laboral donde los números chocan con la realidad diaria. Por un lado, los municipios que rozan el pleno empleo no encuentran personal para cubrir sus vacantes y necesitan atraer nuevos vecinos para seguir creciendo. Por otro, los alcaldes de las zonas con las peores tasas de paro denuncian que las listas oficiales están distorsionadas, ya que les resulta casi imposible encontrar candidatos dispuestos a aceptar las ofertas de trabajo

Rodrigo Aparicio, alcalde de Arnoia: “No nos queda mano de obra para cubrir vacantes"

El pleno empleo en Arnoia agota su mano de obra local. Su alcalde, Rodrigo Aparicio, explica que el balneario y la residencia de mayores generan “prácticamente cien empleos fijos”, cifra difícil de cubrir con la población del concello. “No nos queda capacidad para generar más personal propio”, admite el regidor, señalando que sectores como la construcción o la hostelería sufren para cubrir vacantes. Ante esta carencia, la llegada de nuevos vecinos es vital: “Nos están salvando la papeleta”.

Melisa Macía, alcaldesa de Vilariño de Conso: “Las empresas no logran encontrar gente en la zona”

Vilariño de Conso registra la segunda menor tasa de paro provincial. Su alcaldesa, Melisa Macía, señala a la hidroeléctrica como pilar fundamental: “La empresa más grande que genera más empleo en Vilariño es Iberdrola”. El resto del mercado laboral se apoya principalmente en autónomos de los sectores agrario y forestal. Pese a esta base industrial, el municipio sufre para cubrir servicios básicos por falta de mano de obra. “Las empresas no encuentran gente para trabajar”, explica Macía.

Luis Menor, alcalde de Pereiro de Aguiar: “A falta de traballadores impide o crecemento”

En Pereiro la tasa de paro se sitúa por debajo del 8%. Su alcalde, Luis Menor, vincula este éxito a la ampliación del parque empresarial y al dinamismo del sector servicios. Sin embargo, la falta de trabajadores empieza a ser preocupante para el consistorio: “A verdade é que hai dificultades xa case para cubrir as prazas de emprego público”, admite el regidor. Esta escasez es un lastre estructural porque “impide un maior crecemento económico” para el municipio al no poder absorber toda la demanda de inversión existente.

José Antonio Pérez, alcalde de Quintela de Leirado: “O dato do paro non é real. As ofertas de emprego quedan sen cubrir”

Quintela de Leirado aparece en las estadísticas oficiales como el municipio con más desempleo de la provincia, pero su alcalde, José Antonio Pérez, sostiene que esas cifras no reflejan la realidad del mercado laboral. El regidor explica que, cuando el Concello intenta contratar personal, los inscritos en las listas oficiales de desempleo rechazan los puestos: “Chega unha lista de 18 persoas da oficina de emprego e ningunha quere traballar”. Esta situación obliga al concello a buscar trabajadores en localidades vecinas, como Celanova, para cubrir puestos en las brigadas de incendios o en el programa de empleo Aprol, que fomenta el empleo en el medio rural.

Gerardo Seoane, alcalde de Verín: “O paro de Verín está terxiversado por unha estatística que non se depurou”

Verín duplica la tasa de desempleo de otras villas similares, un fenómeno que su alcalde, Gerardo Seoane, atribuye a una falta de “limpieza” estadística. Según un estudio de la Universidad de Vigo, el municipio arrastra un millar de parados desde el año 2000 que no buscan empleo, sino acceder a ayudas. Seoane define esta situación como un fallo estructural administrativo, agravado por el flujo constante de población en la frontera. Pese a las cifras oficiales, el regidor denuncia la falta absoluta de mano de obra cualificada: “Non hai un fontaneiro, un electricista, un albaneis ou un camioneiro libre; non hai nada”.