Solo ocho de los 92 municipios de la provincia alcanzan el pleno empleo

El mercado laboral ourensano presenta una realidad muy diferente según el concello que se analice en el cierre del primer trimestre de 2026. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran una brecha superior a los 20 puntos porcentuales entre los municipios con mayor y menor ocupación de sus vecinos. Esta disparidad define la situación de la provincia, donde conviven zonas de alta actividad económica con áreas rurales que registran dificultades para integrar a su población activa.

Arnoia encabeza la lista provincial con una tasa de paro de tan solo el 5,42%. En este grupo de mejores registros conviven los municipios del área metropolitana que forman parte o están próximos al cinturón industrial, como Pereiro de Aguiar (6,82%), Coles (7,58%), Barbadás (7,77%) y San Cibrao das Viñas (7,77%). Su cercanía a los grandes polígonos industriales y su dinamismo como zonas de residencia para trabajadores les permiten mantener un flujo de contratación muy superior al resto de la provincia. Asimismo, algunos concellos con baja población como Vilariño de Conso (6,59%), Manzaneda (6,85%) o Chandrexa de Queixa (7,69%) también logran situarse en estas cifras de desocupación mínima, con registros de apenas 11, 17 y 12 parados totales respectivamente.

Estos resultados sitúan a este conjunto de ocho concellos ourensanos en un escenario de pleno empleo. En España, se considera técnicamente que un territorio ha alcanzado este estado cuando su tasa de paro se sitúa por debajo del 8%. Bajo este parámetro, el desempleo no desaparece por completo, sino que se reduce al denominado paro friccional, que representa a personas que se encuentran en un proceso breve de cambio de empresa o jóvenes que buscan su primer puesto tras finalizar su formación. En estas zonas, el mercado tiene capacidad para absorber de forma casi inmediata a prácticamente cualquier demandante que busque trabajo activamente.

Por el contrario, la situación es preocupante en 20 municipios de la provincia que superan la barrera del 15% de desempleo. Quintela de Leirado marca el máximo provincial con un 26,71%. Le siguen en la lista Vilardevós (20,79%), Gomesende (19%) y Padrenda (18,76%). También aparecen con cifras elevadas Calvos de Randín (18,48%), Os Blancos (17,81%), Ramirás (17,80%), Monterrei (17,78%) y Maside (17,57%).

Estas cifras se deben principalmente a la lejanía de estos concellos de los grandes ejes industriales y a la escasa presencia de empresas. Al depender mayoritariamente del sector primario, estos residentes cuentan con menos opciones de acceder a un empleo estable que quienes viven cerca de la ciudad y sus polígonos industriales.

Grandes núcleos

En los núcleos con mayor población, la ciudad registra un 11,43% de paro, muy próximo a la media provincial (11,29%). Entre las cabeceras de comarca, O Barco (10,74%) y O Carballiño (11,33%) mantienen datos estables, mientras que Allariz (8,72%) se aproxima al pleno empleo. En el extremo opuesto, Xinzo de Limia sube al 13,58% y Verín se desmarca de la media con una tasa más alta, situada en el 19,99%.