¿Sabe usted que la biblioteca del Campus de Ourense parece Nueva Delhi en hora punta?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la bilblioteca del Campus de Ourense se hace pequeña
¿Sabe usted que, como cada año, la biblioteca del campus está a rebosar por la coincidencia de los examenes finales de la Universidad y la PAU? ¿Que en hora punta es complicado encontrar hueco? ¿Que entre las peticiones del alumnado a la nueva rectora está un replanteamiento del horario y una mejora de las instalaciones? ¿Que habrá que esperar al curso que viene para ver si hay cambios?
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