¿Sabe usted que la biblioteca del Campus de Ourense parece Nueva Delhi en hora punta?

¿Sabe usted que, como cada año, la biblioteca del campus está a rebosar por la coincidencia de los examenes finales de la Universidad y la PAU? ¿Que en hora punta es complicado encontrar hueco? ¿Que entre las peticiones del alumnado a la nueva rectora está un replanteamiento del horario y una mejora de las instalaciones? ¿Que habrá que esperar al curso que viene para ver si hay cambios?