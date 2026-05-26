¿Sabe usted que Daniela Fontao llena de orgullo Maceda y Grou?

¿Sabe usted que no pudo ser, pero que todo Ourense está encantada del trabajazo de su niña cantora prodigio? ¿Que Daniela Fontao no pudo ganar la final, pero se consolidó entre los cuatro mejores de The Voice Kids Portugal? ¿Que, en todo caso, asombró a jurado y público con su gran interpretación de la canción mexicana “La cigarra”? ¿Que tanto en Maceda como en Grou (Lobios) están súper orgullosos de ella?