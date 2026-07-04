Bum inmobiliario: la compraventa de vivienda en la Ribeira Sacra se duplica en la última década

En pleno proceso de evaluación para lograr la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el mercado de compraventa de viviendas en los 13 municipios ourensanos de la Ribeira Sacra ha experimentado un auténtico bum inmobiliario durante los dos últimos años. De este modo, 2024 y 2025 se han posicionado como los ejercicios con mayor número de ventas de las últimas dos décadas. Con 232 transacciones registradas en 2024 y 225 en 2025, la comarca ha alcanzado su mayor volumen de actividad desde el año 2006, periodo en el que se cerraron 368 operaciones en pleno auge del sector.

Esta acumulación de operaciones muestra un crecimiento notable respecto a 2013, el año con menor actividad de toda la serie estadística, cuando solo se firmaron 58 compraventas en todo el territorio. Las cifras de estos dos últimos ejercicios casi cuadruplican ese suelo del mercado y superan con creces los niveles previos a la pandemia, situándose un 84,4% por encima de las 122 transacciones que se contabilizaron en 2019.

Por municipios, el comportamiento del último año muestra una fuerte polarización en el mercado local. El mayor volumen de actividad concentrada se dio en Pereiro de Aguiar, que pasó de 49 a 69 compraventas (+40,8%). También registraron incrementos anuales Castro Caldelas (de 15 a 28), Parada de Sil (de 9 a 13), A Teixeira (de 9 a 11), Xunqueira de Espadanedo (de 8 a 10) y Chandrexa de Queixa (de 1 a 3).

Por el contrario, estos repuntes fueron compensados por contracciones en el resto de los concellos. Las caídas absolutas más acusadas se localizaron en A Pobra de Trives, que descendió de 36 a 19 operaciones (-47,2%), y Nogueira de Ramuín, que bajó de 35 a 22 (-37,1%). También decreció la actividad en Esgos (de 22 a 13), A Peroxa (de 21 a 18) y Montederramo (de 14 a 6), mientras que San Xoán de Río (10) y Manzaneda (3) mantuvieron intactas sus cifras del ejercicio anterior.