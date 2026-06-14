La Ribeira Sacra cierra filas: el sueño de ser Patrimonio de la Humanidad sigue vivo
POLÍTICA Y EMPRESA
El tejido local cree que hay argumentos sólidos para la candidatura de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad y celebran lo avanzado hasta ahora: “Ya tenemos marca”
La candidatura a Patrimonio Mundial de la Ribeira Sacra tiene motivos para continuar, pese a que el Icomos -órgano consultivo de la Unesco- haya recomendando no hacerlo. Así lo defienden alcaldes y empresarios del territorio, basándose en el impacto positivo que el proceso ya genera en la zona desde que se puso sobre la mesa. Los gobernantes sostienen que la inclusión en este proyecto actúa como un motor de desarrollo turístico y económico.
Entre los motivos para mantener la propuesta destaca la visibilidad internacional alcanzada, lo que se traduce en un incremento constante de visitantes y en la atracción de inversiones públicas y privadas. Además, los mandatarios recalcan que formar parte de la Ribeira Sacra ofrece una posición geoestratégica relevante a los 27 municipios. Por otra parte, recuerdan que el expediente está sólidamente fundamentado y el informe desfavorable no es vinculante.
Hablan los alcaldes
Luis Menor (Pereiro de Aguiar): “Tenemos una riqueza patrimonial fuerte”
“Para nosotros significa muchísimo y apostamos muchísimo. Tenemos una riqueza patrimonial fuerte y la marca Ribeira Sacra es una marca provincial ya. Cuando hablas de Ourense, te hablan de la Ribeira Sacra”.
Pablo Graña (Xunqueira de Espadanedo): “Sería a medalla que nos falta"
“Ser Patrimonio Mundial sería a medalla que nos falta. A día de hoxe nos estamos posicionando moi ben no mapa turístico, e creo que nos daría ese valor engadido. Xa somos a xopia oculta da Ribeira Sacra”.
Patricia Domínguez (A Pobra de Trives): “Es nuestro mayor proyecto en 30 años”
“Creo que todavía no se sabe, o no se conoce lo suficiente, pero para Trives, esta candidatura es el proyecto más importante en 30 años. Se está anotando a nivel turístico muchísimo y se va a notar todavía más”.
Jose Antonio Blanco (Esgos): “Fortalecerá un destino ya consolidado”
“Somos parte y donde se inició la, por así decirlo, la la la Ribeira Sacra. Creo que se Patrimonio Mundial nos va a aportar pues eh más negocio, más visitantes… y fortalecerá un destino ya consolidado”.
Francisco Rodríguez (Chandrexa de Queixa): “Solos, poco podemos hacer por el territorio”
“Es importante que pertenezcamos al Patrimonio Mundial, es un gran sello. Dentro de la Ribeira Sacra que hacemos un conjunto entre los 27 concellos y solos, poco podemos hacer, no tendremos fuerza".
Pedro Yáñez (Manzaneda): “A cultura do viño é moi importante”
“Sempre estivemos bastante ligados á Ribeira Sacra a través da cultura do viño, que é moi importante, e nós aportamos dúas adegas. Creo que temos grandes probabilidades, a ilusión non nos falta”.
Oscar Diéguez (Montederramo): “Agora nos toca remar todos xuntos”
“Xa se deron todos os pasos con esta candidatura. Agora, todos xuntos a a remar para o próximo 21 de xullo conseguir ser declarados patrimonio. Pode supoñer pois que nos visite máis xente e colocarnos no mapa”.
Sara Inés Vega (O Castro de Caldelas): “Está repercutindo en todo o territorio”
“Creo que a candidatura está ganada dende o momento en que se fala dela e que está repercutindo por todo o territorio. Que saia adiante sería refrendar aquilo que os caldelaos xa sabemos, que é a nosa terra”.
Manuel Seoane (A Peroxa): “Temos que saber explotar o tirón”
“Temos que saber explotar e ese tirón que vai ter a nominación, e serán os cidadáns os que o exploten. Porque, importa ser Patrimonio da Humanidade se os veciños quedamos quietos e non facemos nada?".
Manuel Fernández (Teniente de alcalde de San Xoán de Río): “Estamos empezando a beneficiarnos”
“Da Ribeira Sacra, ata agora estamos empezando a beneficiarnos porque aínda non hai moito que entramos. Nótase no turismo cada verán; e ser Patrimonio Mundial vai traer moitas cousas, xente e actividades”.
Francisco Magide (Edil de Cultura de Parada de Sil): “Hoy tenemos cerca de 300 camas”
"Para parada de Sil, formar parte de lo que hoy es la Ribeira Sacra es la posibilidad de crecer. En 2007, había dos bares en el municipio, hoy hay seis. Y hemos pasado de seis camas para dormir en 2007 a casi 300 este año. El turismo bien entendido son puestos de trabajo".
Julio Carlos Temes (Nogueira de Ramuín): “Ya hemos conseguido una marca turística”
"La posibilidad está ahí, y hay muy poquitos sitios que puedan decir que son Patrimonio Mundial. Sí es verdad que a lo mejor viene más un turismo no nacional, sino de fuera, pero lo cierto es que el territorio lleva un montón de años evolucionando eh subiendo en porcentaje de de visitas. Ya hemos conseguido una marca turística".
Xosé Vázquez (A Teixeira): "É fundamental para a recuperación de terras"
"O informe foi realmente un pao, pero creo que aínda é posible que sexamos Patrimonio Mundial. Para a Teixeira, sería moi bo de caaó seu sector vitivinícola, porque é onde máis adegas hai, e tamén para a recuperación de terras abandonadas".
Hablan los empresarios
Severino Rodríguez (Ribeira Sacra Next): “Ser Patrimonio Mundial nos haría el camino más fácil”
“Independientemente de que al final se nos dé o no, la Ribeira Sacra seguirá existiendo. Pero si fuera declarada Patrimonio Mundial, sería un impulso importante que, de alguna manera, pues creo que nos haría el camino más fácil”, indica el presidente de la asociación empresarial “Ribeira Sacra Next”. “Vamos a esperar y desear que las gestiones que se están haciendo den resultado, y al final tengamos una buena noticia. Pero si no, bueno, lo que nos va a quedar es seguir trabajando con la defensa de nuestra identidad”, añadía el empresario.
Respecto al camino que queda por recorrer, Rodríguez afirma que “todo reconocimiento siempre es algo que te pone en valor, te sitúa y te ubica mejor en en el entorno tanto a nacional como internacional y, por lo tanto, sería positivo”, llamando a que “todos debemos de confiar en esas gestiones tanto institucionales como políticas que, por parte de la Xunta de Galicia y el Gobierno Central, se van a hacer y confiar que, al final, pues lo que ahora parece que vaya a ser un no, pues sea un sí. Vamos a confiar en que haya suerte con el proceso”.
Cesar Blanco (Fundador de Viajes Hemisferio): “Hai unha oportunidade tremenda para o futuro”
“Os empresarios que actuamos na Ribeira Sacra sabemos que só podemos ir a mellor”, asegura el vicepresidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) y fundador de Viajes Hemisferio, César Blanco, quien asegura que “aínda mantemos a esperanza e a ilusión, e cremos que é un espazo a Ribeira Sacra onde queda moito por emprender e onde nos vai a dar moitas alegrías aos ourensáns, porque o espazo é incrible e a e a necesidade de desenrolo tamén”.
Blanco incide en que el trabajo hecho hasta ahora les ha beneficiado como imagen de marca, porque “hoxe en Galicia hai dous sitios que son de obrigada visita: a Catedral de Santiago e a Ribeira Sacra. E así o estamos constatando, nós cada día temos máis visitantes”, y espera que la denominación de Patrimonio Mundial pueda reforzar e impulsar esa marca definifivamente en el mercado internacional.
Mientras tanto, “temos que facer máis infraestrutura, pero hai un unha oportunidade tremenda para o futuro na Ribeira Sacra”, opina el fundador de Viajes Hemisferio.
Ramiro Couto (Cabañas de Parada de Sil): “Todos se van a beneficiar del triunfo, ya sean negocios directos o indirectos”
Para Couto “no nos afecta la negativa, porque nosotros seguiremos teniendo clientela, independientemente de que sea Patrimonio de la Humanidad. Entonces, directamente no nos ha afectado, pero bueno, era un impulso para toda la zona”, reconoce.
El hostelero añade que “para odos los concellos que participan en la Ribeira Sacra, sería un impulso muy grande. En plan turismo y en por otras riquezas que vendrían indirectamente”. Sober qué significaría la denominación, reconoce que “un impulso, porque vendría más gente y sería beneficioso para todos los negocios de la Ribeira Sacra. Y todos se van a beneficiar del triunfo, independientemente de que sean negocios directos o indirectos”.
Marisol Borrajo (Adega Vella Xeración): “La Ribeira Sacra va en nuestras botellas”
Borrajo, de la Adega Vella, considera que “como empresa, a mí me me beneficia muchísimo. Yo tengo una bodega, vivo del turismo y vivo de de la venta de vino, con lo cual para mí es muy importante esa candidatura y muy importante que nos dieran el Patrimonio Mundial, por todo lo que es la Ribeira Sacra”. Una denominación que ve ya como una marca fortalecida, porque “cada vez que vendemos una botella de vino, Ribeira Sacra va en todas nuestras botellas, independientemente de de la zona, el pueblo o dónde se está la bodega en sí. Pero lleva por el mundo, el nombre Ribeira Sacra. Para nosotros ya es la publicidad que hacemos en cada botella que vendemos y que puede llegar a cualquier parte del mundo. Somos una empresa muy pequeñita, pero ya estamos en varios países, y cada vez que llega una botella nuestra a Japón, por ejemplo, la persona japonesa a lo mejor no sabe dónde está nuestra bodega en concreto, pero si oye Ribeira Sacra, ya tiene un patrimonio”.
Un patrimonio que Borrajo considera “muy importante, y un orgullo para nosotros. Ser Patrimonio Mundial supondría una fuente más de negocio. Por lo tanto, para nosotros lo vemos fundamental”, y espera que se consiga la denominación en el encuentro de Corea fechado para finales de julio. “Potenciaría mucho nuestro lugar en el mundo”, asegura.
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