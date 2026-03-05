FRECUENTES SALIDAS DE VÍA
Un camión vuelca en Seixalbo y derriba un muro de piedra en la OU-105
Un camión sufrió un aparatoso vuelco en la este jueves en la OU-105, a la altura de Seixalbo, al salirse de la carretera por el margen derecho de la calzada derribando un muro de piedra que marca el límite de la vía. No hubo que lamentar heridos.
Al lugar acudieron Guardia Civil de Tráfico y Policía Local, así como el servicio de mantenimiento de la vía. Se trata de una subida con una curva protegida por unos perpiaños de granito que ya han sido reemplazados numerosas veces por las frecuentes salidas de vías de vehículos en este punto.
