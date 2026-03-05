Varios heridos en Piñor al chocar con el coche contra una casa

A las 16:48 horas de la tarde de este jueves, 5 de marzo, se informaba de un accidente con heridos en el punto kilométrico 270 de la N-525. Un coche impactó contra una casa en la parroquia de Carballeda, en el Concello de Piñor. La Protección Civil informó de que una de las personas necesitó ser exacercalada.

Hasta el punto se desplazaron bomberos de Carballiño, Protección Civil de Piñor, Guardia Civil de Tráfico y el 061.