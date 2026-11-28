Arriba, Ana Vázquez, Paula Prado, Luis Menor, Alfonso Rueda y Miguel Santalices, durante el mitin de cierre de campaña del PP. En medio, Carmen Rodríguez Dacosta y Abel Caballero en la Plaza. Abajo, Los candidatos del BNG pasean por el puente Romano.

Se acabó. Quince días de mítines, más reproches que propuestas y continuas apelaciones al voto útil dan paso este sábado a la jornada de reflexión. La campaña electoral terminó este viernes en Ourense casi como empezó, con los partidos marcando distancias con sus adversarios y tratando de convencer a los indecisos. A partir de mañana, serán las urnas las que dicten sentencia.

Los populares eligieron el pabellón de Os Remedios para cerrar la campaña gallega. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, apeló a “facer historia” llevando a un ourensano a la Presidencia del Gobierno y pidió que sea precisamente su tierra la que le brinde los “mellores resultados”. Situó en Os Peares el comienzo del camino de Alberto Núñez Feijóo hacia la Moncloa y advirtió a los suyos de que no sobra ningún voto. El líder del PPdeG contrapuso el “pasado” que, a su juicio, representa Pedro Sánchez al “futuro” que encarna Feijóo.

El presidente provincial, Luis Menor, hizo balance de los más de 200 actos de campaña y agradeció la implicación de alcaldes, concejales y militantes. “Ourense non pide favores. Pide o que lle corresponde”, afirmó. La candidata al Congreso, Ana Belén Vázquez, defendió las rebajas fiscales anunciadas por Feijóo y cuestionó el balance de ocho años de Gobierno socialista. “Feijóo preséntase como o que é: unha persoa honesta e un político decente”, proclamó.

Los últimos mensajes

En el PSOE, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, recorrió la Plaza de Abastos de Ourense junto a los candidatos socialistas. Reivindicó la subida del salario mínimo y la revalorización de las pensiones y apeló a concentrar el voto progresista en su partido para recuperar el segundo diputado por Ourense. La cabeza de lista al Congreso, Carmen Rodríguez Dacosta, defendió la gestión de Sánchez al frente del “Goberno máis investidor da historia en Ourense” y reprochó al PP haber recurrido a la descalificación personal en lugar de ofrecer alternativas para la provincia.

Noa Presas, que encabeza la candidatura del BNG, calificó ayer por la mañana la campaña de “intensa e emocionante”, destacó el creciente apoyo al proyecto nacionalista y responsabilizó a los partidos estatales del abandono de la provincia durante décadas. “Imos sacarlle o escano ao PP e conseguir que Ourense teña por primeira vez un escano do BNG no Congreso”, afirmó. Ya por la tarde, los nacionalistas cerraron la campaña en Santiago, donde Ana Pontón llamó a concentrar el voto en el Bloque para lograr un “resultado histórico” y ganar peso político en Madrid.