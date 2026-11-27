“¡Va a ganar el cambio!”, proclamó el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en el Pabellón de la Navegación de la Isla de la Cartuja, en Sevilla. Ante más de 9.000 personas, se dirigió al votante de centro y de derecha pero también al votante de izquierdas para que todos apuesten por el “cambio”. A su entender, es “necesario” un Gobierno “limpio” y que “funcione”.

“Quiero pedir el voto de una forma directa a los que han votado a la izquierda. No os pido que dejéis de sentiros de izquierdas”, dijo, para añadir que él no pide a nadie cambiar de “ideología” sino que pide apoyo para “cambiar” el país.

Tras asegurar que la decencia “no es de izquierdas o de derechas” sino una “exigencia”, Feijóo afirmó que él no pide a nadie que le quiera sino que le exija: “Puedo no gustarle, pero desde luego no les voy a engañar. Yo he venido aquí para servir”.

El PSOE hizo exhibición de fuerza en el cierre de la campaña en la Caja Mágica de Madrid, donde Pedro Sánchez volvió a lamentar los “insultos” que sufre por parte de Vox y del PP y reivindicó de nuevo “la buena política”. “La que ha subido en estos ocho años un 75% el Salario Mínimo”, subrayó. “Buena política es avance, lo que hacen el PP y VOX es involución, es llenar de mala educación la conversación pública para tapar su mala gestión y sus recortes”, insistió.

Después, incidió en las dudas que siembra la derecha sobre el resultado del domingo. “Exijo al PP que acepte lo que salga de la urnas”, indicó antes de rematar con una reflexión: “Pensemos en nuestros seres queridos, padres, madres, abuelas, hijos, hijas... en lo que seríamos capaces de hacer por ellas, y en lo que ellos y ellas harían por nosotros. Y movilicémonos por ellos y por lo de todos”.

De su lado, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, reivindicó el espíritu de la remontada en el cierre de campaña y aseguró que su formación “no se rinde” y puede derrotar a las derechas. Advirtió a Pedro Sánchez de que lo decisivo el 29-N no será qué partido quede primero, sino qué coalición gobernará: una condicionada por Vox o una progresista con Frente Amplio. En Madrid, arropada por varios ministros, Colau afirmó que la izquierda había recuperado la ilusión tras el debate a cuatro, en el que, según sostuvo, su candidatura plantó cara a Alberto Núñez Feijóo.

Abascal, insiste

En la Plaza de Toros de Valencia, mientras los asistentes coreaban “Pedro Sánchez, hijo de puta”, Santiago Abascal volvió a calificar de “buitre” y “sinvergüenza” al presidente del Gobierno. “Es muy poco llamarle sinvergüenza. Y todavía les escandaliza. Son una mafia criminal dirigida por un capo sin escrúpulos, mentiroso hasta el límite y corrupto que ha recorrido España con amigotes que están en prisión”, afirmó. “Por no hablar”, ha dicho, “de lo que tiene en casa”: “una mujer en el banquillo y un hermano condenado”. El líder de Vox sostuvo que Sánchez “provocó la muerte en la dana, en Adamuz y en Urda”.

Cataluña y Euskadi

Gabriel Rufián agradeció el apoyo de Ernest Maragall -”intentare ser digno de su voto”- en el cierre de campaña de ERC en L’Hospitalet de Llobregat, al tiempo que volvió a pedir el voto de los socialistas: “El PSC no merece su voto”, sostuvo. Por su parte, la candidata de Junts, Miriam Nogueras, replicó desde Barcelona en el cierre de campaña a Pedro Sánchez que su partido era imprescindible para situar Cataluña “en el centro” de la política estatal: “Si no hay Junts no hay Cataluña”, dijo.

El lehendakari, Imanol Pradales, endureció el discurso del PNV con una reivindicación de medidas más contundentes contra la delincuencia y repitió que su formación nunca pactará con Vox.

En Moratalaz (Madrid), Podemos reivindicó su experiencia en el Gobierno de coalición y defendió que era posible gobernar “sin ponerse de rodillas ante el PSOE”.