El caos arancelario de Trump le cuesta seis millones al comercio ourensano en exportaciones

Ahora sí, ahora no. La volatilidad de Trump se deja notar en el comercio exterior ourensano. Los nuevos aranceles generales del 15 % -la venganza de Donald Trump tras el varapalo judicial del Tribunal Supremo que ha tumbado sus tasas unilaterales por ilegales- amenazan con devolver a las empresas ourensanas a un inquietante Día de la Marmota.

Las exportaciones a EEUU solo representan el 3% del comercio exterior, pero la provincia había hecho de EEUU una de sus grandes esperanzas comerciales en el extranjero hasta el regreso de Donald Trump al Despacho Oval. Echando la vista atrás, el salto tras la pandemia fue brutal: las exportaciones ourensanas al gigante norteamericano se doblaron en apenas cuatro años, pasando de los 19,7 millones de euros en 2020 a los 41,3 millones en 2024. Pero el frenazo llegó en 2025: la facturación cayó hasta los 35,4 millones de euros, un mordisco de seis millones de euros. Hay que aclarar que la caída en el volumen de facturación se concentró en nueve meses en lugar del año completo, puesto que los aranceles comenzaron a operar a principios de abril.

Esta situación no afecta por igual a todos los sectores y empresas. La moda es el principal motor de las exportaciones de Ourense a Estados Unidos, pero es también uno de los sectores que más está sufriendo el impacto de la incertidumbre arancelaria. Este macro-sector, que engloba la industria textil, el calzado y las manufacturas de cuero, sumó cerca de 11 millones de euros en 2025. Sin embargo, la cifra queda lejos de los 13,2 millones alcanzados en 2024, lo que supone un recorte de más de 2,2 millones de euros en facturación en apenas un año. No obstante, el desplome más drástico en términos porcentuales lo ha registrado el material eléctrico, cuyas ventas se han hundido un 52,1 %, pasando de 4,9 millones de euros a apenas 2,3 millones en tan solo un año. En la misma línea descendente, el sector de los aceites cedió un 9,1 % de su mercado, cerrando el ejercicio en los 6,8 millones de euros. Por último, el vino, pieza clave del prestigio internacional de la provincia, también ha acusado el golpe con una caída del 16,1 %, situándose en los 2,1 millones de euros frente a los 2,5 millones del año anterior.

Este es el gráfico de la evolución de las exportaciones en Ourense. Lo puede consultar aquí:

El escenario que se abre

Esta relación comercial se encuentra ahora atrapada en un escenario de “puro caos aduanero” tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de EEUU la pasada semana que declaró ilegales los aranceles de 2025. Aunque el fallo judicial anula tasas de hasta el 41% y abre la puerta a reclamaciones millonarias por los importes pagados indebidamente, Trump ha contraatacado con un nuevo arancel del 15 % inmediato. Esta maniobra de la Casa Blanca, que elude el control del Congreso, mantiene la “paralización” de un mercado y ha vuelto a reactivar la incertidumbre en el comercio internacional.

Este nuevo escenario de inestabilidad ha provocado que la Unión Europea congele la ratificación del acuerdo comercial firmado el pasado verano, exigiendo una “claridad total” que Washington se niega a dar. Este pacto, que nació como una tregua para dar oxígeno a los exportadores, establecía un límite arancelario del 10 % para garantizar que productos como el vino o el textil de Ourense siguieran siendo competitivos en EEUU.

Desconfianza empresarial

Antonio Lombardía, presidente de la D.O. Ribeira Sacra, aporta la visión de uno de los sectores más castigados, recordando que para esta denominación Estados Unidos representa su mayor mercado en el exterior. Lombardía explica que, aunque los datos reflejan una caída en las ventas, el golpe en 2025 no fue todavía más duro gracias al “efecto acopio” de los importadores, que se apresuraron a realizar pedidos masivos antes de la subida de precios. Sin embargo, advierte que la verdadera amenaza es la volatilidad absoluta del sistema, donde un importador “se levanta un día con un arancel del 10% y al día siguiente con uno del 15%”, lo que rompe cualquier confianza comercial al no saber qué tasas habrá cuando el barco llegue a puerto.