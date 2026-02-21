El comercio exterior de la provincia de Ourense se enfría: 62 millones menos en un año

El comercio exterior ourensano pisó el freno en 2025. Las previsiones ya lo apuntaban y los datos lo han venido a confirmar: tras años de crecimiento sostenido que culminaron en el récord histórico de 2023, las exportaciones de la provincia cerraron el 2025 con una facturación de 1.165,5 millones de euros, lo que supone un descenso del 5% respecto a los 1.227,3 millones del año anterior. El creciente clima de inestabilidad geopolítica, unido a la debilidad de los mercados centroeuropeos y la eclosión de las guerras comerciales han pasado factura a las empresas de la provincia.

El golpe ha sido duro. Si quitamos de la ecuación el impacto excepcional de la pandemia en 2020 y el estallido de la crisis financiera en 2009, Ourense acaba de sufrir la mayor caída de sus ventas al exterior en lo que va de siglo. Aunque el volumen total de exportaciones se mantiene en una cifra alta -por encima de los 1.000 millones por quinto ejercicio consecutivo-, la provincia ha dejado de exportar 61,7 millones de euros en un solo año.

Esta caída tiene nombres y apellidos en el panorama internacional, con un frenazo que se concentra especialmente en las grandes potencias. El mercado alemán es el que más se resiente, con un desplome del 18,9% que supone dejar de vender productos por valor de 15,8 millones de euros al gigante germano. Le sigue de cerca Francia, el segundo cliente de la provincia, que recorta sus compras en 14,9 millones (un -6,2%). En el caso de Estados Unidos, donde la facturación ha retrocedido un 14,2% (5,9 millones menos), el retorno de Donald Trump al despacho oval se ha saldado con una nueva escalada de aranceles, el endurecimiento de los controles de acceso y una inevitable erosión de la confianza comercial. No obstante, los mayores desplomes porcentuales se localizan en mercados de menor volumen como Austria y Cuba, donde las ventas se han hundido un 74,6% y un 81,9% respectivamente.

En el apartado de las importaciones, la provincia vio caer sus compras al exterior en un 3,3% durante el último ejercicio con un total de 862,3 millones de euros. Portugal se mantiene como el principal suministrador de las empresas ourensanas, aunque experimentó una caída notable del 14,2%, situándose en 173,9 millones de euros (el 20,1% del total importado). Le siguen en importancia China, con 102,6 millones de euros tras un ligero retroceso del 3,8%, e Italia, que con 81,7 millones de euros (-1,4%) completa el podio de socios comerciales. A pesar de este aumento en las adquisiciones externas, la balanza comercial ourensana logra mantenerse en terreno positivo, cerrando el año con un superávit de 303,2 millones de euros.

De acuerdo con los datos desglosados de 2025, las exportaciones se dirigieron principalmente a Portugal (280,2 millones) que logra ampliar su ventaja frente al segundo mercado, Francia (que retrocede de 241 a 226 millones), ensanchando una brecha que ya supera los 54 millones de euros. El país luso ya es el destinatario de una de cada cuatro exportaciones ourensanas y compra productos cárnicos (58,2 millones), aceite (51,6 millones), madera (35,6 millones) y textil (23 millones). Mientras que Francia sigue comprando en su mayoría pizarra (104,1 millones), seguida de maquinaria (39,5 millones), que registra el mayor bajón (13,4 millones menos en un año), y material de transporte (17,1 millones). Reino Unido completa el podio con 129,8 millones facturados en 2025, ganando terreno respecto a los 120,4 millones del ejercicio anterior. Sigue siendo uno de los mercados más pujantes pese al retroceso de la pizarra (33,2 millones), compensado por el crecimiento de la maquinaria (37,5 millones) y la alimentación, que escala hasta los 20,6 millones de euros.

MERCADOS EMERGENTES

Los nuevos horizontes para las firmas ourensanas se expanden en India, Argentina y Hungría, China y Marruecos. India es la gran revelación: sus compras suben un 181%, alcanzando 1,18 millones y apuntan a seguir por esta senda de crecimiento tras el reciente acuerdo de libre comercio con la UE. Le siguen Argentina (1,31 millones) y Hungría (+61% hasta 1,73 millones). En mercados consolidados, Marruecos ya supera los 14,1 millones y China roza los 8,8 millones como un socio de futuro a tener en cuenta.

La pizarra resiste como el producto estrella pese al desplome del mercado británico

La pizarra continúa siendo el principal producto exportado desde la provincia ourensana, a pesar de sufrir un nuevo descenso en su volumen de mercado. La facturación global queda en 219,4 millones de euros (una caída del 10,2 por ciento) a diferencia de los 244,5 millones alcanzados en 2024, lo que supone una pérdida de 25 millones en ventas en un solo año.

El descenso se reflejó en Francia, el mayor consumidor, cuyas compras bajaron hasta los 104,1 millones de euros frente a los 108,5 del ejercicio anterior. Sin embargo, el impacto más severo se registró en el Reino Unido, que protagonizó el mayor desplome con una caída de hasta 21 millones.

Por su parte, el mercado alemán logró frenar la tendencia negativa, manteniendo sus compras en 34,4 millones. Factores como la crisis que atraviesa la construcción han marcado este balance.

La moda ourensana se apoya en México y Oriente Medio para esquivar el frenazo

Las exportaciones del sector moda (textil, cuero y calzado) lograron mantenerse en positivo en 2025, con un ligero aumento de 2,4 millones de euros hasta alcanzar los 195,3 millones, un crecimiento que permite al sector esquivar la tendencia negativa de la provincia.

México sigue siendo un destino clave para las firmas ourensanas con un volumen de mercado que roza los 50 millones de euros repartidos entre prendas de vestir (33,7 millones) y artículos de piel. Oriente Medio reafirma su posición como refugio del lujo con 29,9 millones de euros, destacando su equilibrio entre marroquinería y diseño textil. Por su parte, Portugal aporta 28,2 millones de euros con una fuerte demanda en calzado, mientras Francia crece hasta los 9,4 millones, centrando sus compras en colecciones de temporada.

La crisis industrial en Centroeuropa lastra la maquinaria eléctrica

La venta de máquinas eléctricas y sus componentes bajó hasta los 149,2 millones de euros en 2025. Esta cifra rompe con la resistencia mostrada el año anterior, cuando el sector alcanzó los 181,1 millones, confirmando un enfriamiento de la demanda.

El principal cliente continúa siendo Francia, aunque sus compras se redujeron de 52,8 a 39,5 millones de euros. En sentido contrario, el Reino Unido se posiciona como el mercado más dinámico al elevar sus pedidos de 32,7 a 37,5 millones, al igual que Chile, que aumenta su peso hasta los 15,5 millones. Países como Eslovaquia (11,6 millones) logran mantener la estabilidad en sus adquisiciones. Por el contrario, mercados clave en Centroeuropa como el alemán, que se desplomó de 17,9 a 7,6 millones, y el polaco -cayó de 13,5 a 10,2 millones- dieron un paso atrás en este ejercicio.

El sector del aceite retrocede tras tocar su máximo histórico en 2024

El sector del aceite ourensano retrocede tras su máximo histórico y cierra el 2025 con una facturación de 138 millones de euros, lo que supone una caída del 12% frente a los 156,8 millones del ejercicio anterior. Este descenso rompe la tendencia de récords consecutivos, marcando un ajuste en la demanda internacional. Portugal se mantiene como el cliente principal, aunque sus compras bajaron de 54,1 a 51,6 millones. El retroceso global se explica, en gran medida, por el comportamiento del mercado de Ecuador, cuyas ventas cayeron en 3,4 millones de euros, y por el desplome de Cuba, que se hundió de 6,5 a apenas 1,1 millones. En la cara positiva, el mercado de Asia sigue resistiendo y crece hasta los 23,3 millones, mientras que Francia ignora la tendencia general y eleva sus pedidos un 30% hasta los 5,7 millones.

Sectores en alza

Fuera de los grandes dominadores de las exportaciones ourensanas y en un contexto de descenso generalizado de las ventas, hubo sectores al alza en 2025. Entre ellos está el de la industria química, que logró incrementar significativamente su presencia exterior, pasando de los 9 a los 11,7 millones de euros. También la venta de materias plásticas y caucho consiguió subir su facturación en el extranjero de los 20,1 a los 23,8 millones de euros, consolidándose como un soporte relevante para la industria local. Por contra, la producción de productos vegetales ha sufrido un ajuste importante, cayendo su volumen hasta los 18 millones de euros. (-32%).