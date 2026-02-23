La UE aplaza la ratificación del pacto comercial con Estados Unidos hasta que Trump aclare los aranceles

La Eurocámara decidió este lunes aplazar sin fecha la tramitación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Un acuerdo que fijaba a los aranceles americanos sobre las compras europeas un techo máximo del 15%, a cambio de que los europeos renuncien a tomar represalias.

La determinación de posponer el acuerdo se debe al anuncio de la Administración Trump del pasado sábado, en el que el presidente estadounidense publicó la subida de los aranceles globales en un 5%. Para el Parlamento Europeo, "la situación es ahora más incierta que nunca" Esto contradice la estabilidad y previsibilidad que buscamos lograr con el Acuerdo de Turnberry", explicó el presidente de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA), el socialista alemán Bernd Lange.

Lange aclaró que esta decisión "no supone que nunca se vaya a votar" la adopción del acuerdo que supuso una tregua entre Washington y Bruselas, pero sí que queda en suspenso mientras los eurodiputados no reciban "claridad" sobre el grado de compromiso de Estados Unidos con el acuerdo.

En un mensaje en la red social X el presidente de la comisión de Comercio anunciaba la puesta "en pausa" del acuerdo.

De este modo, los eurodiputados reaccionan al anuncio de una nueva tanda de aranceles indiscriminados del 15% anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para gravar las importaciones del exterior; después de que el Tribunal Supremo estadounidense tumbara el viernes los aranceles globales que estaban en vigor, al considerar que Trump se había extralimitado en sus funciones.

En la práctica, los nuevos aranceles del 15% que la Casa Blanca puede imponer durante un máximo de 150 días se suman a los que ya impone el país en base al principio de Nación Más Favorecida (NMF), por lo que la Eurocámara teme que ello dispare los gravámenes sobre las importaciones europeas por encima del umbral del 15% pactado para la UE en verano, según ha alertado Lange, quien ha puesto como ejemplo que el queso podría afrontar un gravamen de hasta el 30%.

"Nadie sabe qué pasará después (del plazo de los 150 días)", ha insistido el presidente de INTA, quien ha denunciado la situación de "incertidumbre" que se ha creado y el hecho de que "nadie sabe si habrá nuevas medidas después o si Estados Unidos va a garantizar que el acuerdo (con la UE) va a ser respetado".

La votación en la comisión europarlamentaria, primer paso para la necesaria ratificación por parte de la Eurocámara de las dos leyes que la UE debe adoptar para cumplir con su parte del acuerdo, queda así aplazada por segunda vez. El voto se esperaba en enero pero se aplazó entonces por las amenazas de Trump de imponer aranceles a un grupo de países europeos por participar en ejercicios militares con Dinamarca en Groenlandia.

Tras superar esa primera crisis al retirar Estados Unidos la amenaza contra los europeos, la votación fue reprogramado para este martes, 24 de febrero, fecha que también ha sido retirada tras acuerdo de los grupos.

Trump: “La incompetente Corte Suprema hizo un gran trabajo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar la labor del Tribunal Supremo, al que acusa de haber hecho “un gran trabajo para las personas equivocadas” con la sentencia que el pasado viernes echó por tierra gran parte de la política arancelaria de la Casa Blanca, advirtiendo ayer de que “accidental e involuntariamente” el fallo le otorga muchos más poderes y fuerza de los que tenía antes. “Nuestra incompetente Corte Suprema hizo un gran trabajo para las personas equivocadas, y por eso deberían avergonzarse de ellos mismos”, afirmó en una larga publicación en redes sociales el inquilino de la Casa Blanca.

En este sentido, Trump recuerda que los jueces aprobaron todos los demás aranceles y advierte de que pueden usarse “de una manera mucho más poderosa y atroz”, así como con seguridad jurídica, que los aranceles inicialmente utilizados. De tal modo, defendió que, como presidente, no tiene que volver al Congreso para obtener la aprobación de los aranceles. “¡Ya se ha obtenido, de muchas maneras, hace mucho tiempo! ¡Y también se han visto reafirmados por la ridícula y mal redactada decisión de la Corte Suprema!”, afirmó.

“La Corte Suprema de Estados Unidos me otorgó, accidental e involuntariamente, como presidente, muchos más poderes y fuerza de los que tenía antes de su ridículo, estúpido y divisivo fallo”, presumió. Asimismo, Trump lanzó un aviso a cualquier país que quiera “jugar” con la “ridícula” decisión de la Corte Suprema, que, en tal caso, “se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que acordaron recientemente”.