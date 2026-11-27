Carmen Rodríguez Dacosta, candidata ao Congreso polo PSOE: "A corrupción prodúceme unha enorme dor, pero no partido temos tolerancia cero"
NÚMERO 1
A cabeza de lista do PSOE, Carmen Rodríguez Dacosta, defende os investimentos do Goberno e marca como obxectivo lograr dous escanos por Ourense
Carmen Rodríguez Dacosta (Ourense, 1969), licenciada en Dereito e deputada no Parlamento galego dende 2019, encabeza a candidatura do PSOE ao Congreso por Ourense. A dirixente socialista aspira a acadar dous deputados apoiándose no balance investidor do Goberno, na suba das pensións e do salario mínimo e na tolerancia cero fronte á corrupción.
Pregunta. Como afronta este paso á política estatal?
Respuesta. Con enorme orgullo, pero tamén cunha gran responsabilidade por representar Ourense no Congreso dos Deputados. Agradezo á dirección provincial e á galega a súa aposta para desempeñar este labor en defensa da nosa provincia.
P. Tras máis de oito anos de goberno socialista, que motivos teñen os ourensáns para renovar a confianza en Pedro Sánchez?
R. Este foi o Goberno máis investidor da historia na nosa provincia, con obras rematadas e en execución. Ademais, as nosas políticas beneficiaron especialmente a unha provincia envellecida e con salarios baixos: a revalorización das pensións conforme ao IPC -máis dun 49% fronte ao 0,25% do PP-, a suba do salario mínimo, que chegou a 13.500 ourensáns, o aumento dun 73% nas bolsas para a mocidade e a igualdade de oportunidades para as mulleres.
P. O gran debe do Goberno na provincia parece estar nas infraestruturas pendentes.
R. Hai que falar tamén dos éxitos. Mentres o PP gardaba proxectos nun caixón e tapiaba túneles, nós trouxemos o AVE en 2021, recuperamos frecuencias na Gudiña, reparamos os viadutos da Valenzá e Arnoia e o firme da A-52, e recuperamos a estación de San Francisco como centro de coordinación ferroviaria do noroeste. Tamén investimos 35 millóns no complexo cultural de San Francisco e outros tantos no regadío da Limia. Recoñezo que hai atrasos, como na intermodal, pero xa están enriba da mesa os 125 millóns e rematou a primeira fase. A nosa encomenda será velar polo seu remate.
P. A corrupción e as recentes traxedias ferroviarias marcaron o mandato. Como se recupera a confianza da cidadanía?
R. A corrupción prodúceme unha enorme dor como socialista, pero o partido demostrou tolerancia cero: tomáronse decisións e esas persoas están fóra. Respecto á traxedia do tren, o primeiro é a condolencia ás familias e aos feridos. O Goberno deu explicacións, o ministro dimitiu e agora o ministro Cuerpo impulsa unha auditoría técnica cun prazo de dous meses. En Angrois, o PSOE nunca usou a dor das vítimas como arma política.
P. Se revalidan o Goberno, que proxectos considera irrenunciables para Ourense?
R. Rematar as obras en marcha e impulsar proxectos transformadores como os PERTE agrarios e da auga para dixitalizar contadores en máis de 80 concellos. Hai que escoitar uns concellos abandonados polo PP, que asumen competencias impropias sen fondos, e esixir que a Xunta execute os recursos estatais.
P. Que pulso está a notar na rúa durante a campaña?
R. Moi positivo. A xente achégase con alegría, ánimo e ilusión, fronte ao medo e aos recortes da dereita e da ultradereita. Contar cun equipo tan cohesionado faino todo moito máis fácil.
P. Mirando xa ao 29-N, con que resultado quedaría satisfeita?
R. O noso obxectivo é conseguir dous deputados por Ourense. Segundo as nosas estimacións, estamos a moi poucos votos e convencidos de que podemos logralo, algo que se reforzou na campaña, malia outras mensaxes ou enquisas.
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