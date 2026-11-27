La jornada del jueves fue anodina y previsible, con los primeros espadas escondidos en sus búnkeres ultimando los exabruptos que intercambiarán en unas horas en el debate, cuando yo haya terminado ya de escribir esta crónica. Hay una calma tensa que, con toda seguridad, se mantendrá hasta el 29N. La campaña se está haciendo demasiado larga. Cada vez más enfervorizados militantes se quedan dormidos en los mítines y el aluvión de entrevistas con youtubers está destrozando las estadísticas de los mejores canales por pura saturación de políticos. Necesitamos que sea domingo ya.

Sánchez dijo ayer que están tocando con “las yemas de los dedos la mayoría progresista”, pero a juzgar por el caos que no cesa en los consulados, y su empeño en desafiar el mandato del Tribunal Supremo con las urnas de cartón, yo díría que están tocando la mayoría progresista con las yemas de sus huevos.

Pase lo que pase en las elecciones del 29N, lo de la limpieza electoral es una asignatura pendiente. La exclusiva de El Debate de este jueves valdría por sí sola para hacer una auditoría profunda sobre el proceso electoral, y, si a estas alturas tuviera sentido, investigar los resultados electorales de 2023. ¿Cómo es posible, en un país del primer mundo, que Correos haya guardado en su almacén central votos por correo que nunca llegaron ingresar en las urnas ni a contabilizarse, que posteriormente fueran destruidos y que, casualmente, pertenecían a distritos de renta per cápita alta? Ocurrió en 2023.

Una noticia que no puede leerse sin el otro titular de la jornada: que una jueza ha imputado a Leire Díez –jefa de la cloaca sanchista- y Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez, por presuntos delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación, malversación y tráfico de influencias en contratos de Correos. Díez era subdirectora de Filatelia en 2023 pero, según desveló El Debate, trabajó en el voto por correo en aquellas elecciones “porque le hacía ilusión firmar las actas”, en palabras de una fuente de Correos que también subrayó que “insistió bastante en entrar ahí”. “Le hacía ilusión”. Qué bonito es que la gente pueda cumplir sus sueños.

Súmenle a lo anterior que el ministro Albares colocó a dedo a ocho cónsules en países clave para el voto exterior y la ley de Nietos, y que varios españoles que viven en Estados Unidos han denunciado retrasos e irregularidades en el proceso, cuenta David Alandete en ABC: nos les llegan todas las papeletas y hay estudiantes que no podrán votar a pesar de haber solicitado la documentación dentro del plazo.

A algunos, entre los que me incluyo, nos da mucha pereza siquiera plantearnos la posibilidad de que pueda haber un pucherazo el domingo o, peor aún, que ya lo hubiera en 2023. Entre otras razones porque, si se derrumba la limpieza del proceso electoral, caería la última institución “sine qua non” de la democracia española, y quedaríamos en un limbo donde ningún español sensato quiere vivir.

Nos da mucha pereza, sí, pero, créanme, día tras día, titular tras titular, cada vez nos lo ponen más difícil. Con todo, siguen teniendo razón Feijóo y Abascal: si la participación es masiva, la manipulación del resultado electoral se volvería prácticamente imposible.

Los argentinos acuñaron en 2023 el plan electoral de Sergio Massa, candidato del kirchnerismo, como el “Plan Platita”. Aquella estrategia de campaña consistía en lanzar una avalancha de ayudas, rebajas fiscales, y subidas de pensiones y salarios para meter dinero en el bolsillo de los ciudadanos y así estimular su voto justo antes de las elecciones, algo que pudo hacer porque formaba parte del Gobierno que presidía Cristina Kirchner.

Desde Argentina recuerdan estos días aquel “Plan Platita” y aseguran que Sánchez está siguiendo el mismo manual que entonces desarrolló Sergio Massa. Su avalancha final de ayudas, rebajas fiscales, permisos y otras medidas, aprobadas días antes del 29N, dejará, como ocurrió con Massa, una herencia envenenada al siguiente presidente.

El plan es, como dicen los cursis, un win-win, porque si Sánchez gana, tendrá libertad de movimientos para matizar o incluso no aplicar algunas de las medidas previstas, pero si no gana, el que venga se encontrará la tormenta perfecta: una fuerte oposición en la calle –por ejemplo, la de los autónomos ante la bajada de impuestos o los cambios en el IVA- a retirar esas iniciativas, y telas de araña en la caja fuerte.

En el PP saben de qué va esto, porque lo que se encontró Mariano Rajoy tras los gobiernos de Zapatero fue el vacío más atronador en las arcas públicas. Lo habían dilapidado todo irresponsablemente, y se lo tenían bien calladito.

Tellado visitó ayer Córdoba para participar en un acto electoral del PP. Entre otras reflexiones, incidió en su planteamiento ya conocido de “o Sánchez o España”, pero con una novedad: por primera vez alertó a los españoles de que 12 años de sanchismo, es decir, cuatro años más, serían “completamente irreversibles”.

Tal vez no lo serían para la economía, para el empleo, o para la educación, pero sí lo serían en el ámbito institucional, porque lo más característico de estos 8 años de Sánchez es la degradación de las instituciones y la pérdida de confianza de los ciudadanos en las mismas. Un asunto muy delicado en una nación que, hasta Sánchez, presumía de tener buena salud democrática.

De una vez por todas: votar en blanco no es algo irrelevante. De entre las costumbres más extrañas de cada jornada electoral, siempre me ha llamado la atención la gente que vota en blanco. Buen momento para recordar que esos votos se suman al total de votos válidos, pero no se asignan a ningún partido. Esto hace que el 3% mínimo para entrar en el reparto de escaños se calcule sobre una cifra mayor, por lo que los partidos pequeños necesitan conseguir más votos para obtener representación.

Por otra parte, meter dos papeletas en el sobre no invalida el voto si ambas son del mismo partido. En las elecciones de 2023, cuando me tocó ser presidente de mesa en mi barrio coruñés, me sorprendió la cantidad de gente que, por accidente o por ensoñaciones de tongo electoral, metía dos papeletas iguales en el sobre. Está bien, es un voto válido, pero francamente, no tiene el menor sentido y da trabajo extra a los ciudadanos secuestrados de sus sofás dominicales para trabajar obligatoriamente en la jornada electoral. Y, si realmente hay quien cree que meter en el sobre dos papeletas iguales logrará que su partido sume dos votos en vez de uno, deberíamos plantearnos seriamente hacer un test psicotécnico a los votantes antes de permitir que ejerzan su derecho al tongo.