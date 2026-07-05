Cea enciende los hornos, comienza la fiesta

San Cristovo de Cea volvió a quedarse pequeño este sábado para acoger la duodécima edición de la Ruta dos Fornos. Convertida en el aperitivo perfecto de la Festa de Exaltación do Pan, una de las citas gastronómicas por excelencia del verano ourensano regresó por todo lo alto llenando sus calles de buen ambiente, música tradicional y una propuesta que este año miraba directamente hacia el mar de Galicia.

El gran atractivo del día fue el itinerario por siete antiguos hornos de la villa, que abrieron sus puertas para ofrecer un total de ocho pinchos diferentes elaborados con productos gallegos de primera calidad. A pesar de las intensas temperaturas de la jornada, los asistentes no temieron arrimarse al calor de la piedra para disfrutar de la propuesta. Para combatir el sofocante calor, el vino de la tierra y el agua fueron de libre consumo, mientras que la organización habilitó un exitoso sistema de bonos en la plaza principal para despachar cerveza a un euro, una fórmula que alivió la sed de los caminantes y agilizó las barras durante toda la tarde.

El ambiente en la calle estuvo garantizado gracias al folclore de los grupos Ministreles, Feitizo de Pau, Candaira y Mágoa, encargados de amenizar el paso de los caminantes entre parada y parada. Además, la sorpresa llegó a varios puntos del casco urbano con los espectáculos de magia de calle de los ilusionistas Pablo Estévez, Antón Noriega y Aris Villarino, que entretuvieron a grandes y pequeños. Al oscurecer, la música cambió de registro. El solista Logan fue el primero en hacer vibrar al público en la praza da Cebola con su repertorio de pop-rock. El plato fuerte llegó más tarde con la actuación de Queiman Folk Rock, que conquistó a los presentes combinando su directo con un vistoso espectáculo pirotécnico. Las versiones de soul, rock, pop latino y jazz de D’Crooners Band y la animada sesión de DJ K4IN cerraron la madrugada de una víspera redonda.