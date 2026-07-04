Galería | Éxito rotundo de la XII Ruta dos Fornos de Cea a pesar del sofocante calor

La XII Ruta dos Fornos congrega a cientos de personas en San Cristovo de Cea en una jornada de pinchos tradicionales, música folclórica y espectáculos de magia

San Cristovo de Cea volvió a quedarse pequeño para acoger la duodécima edición de la Ruta dos Fornos, convertida ya en el aperitivo perfecto de la Festa de Exaltación do Pan. Vecinos y visitantes llenaron las calles de la villa para disfrutar de un itinerario gastronómico único por siete antiguos hornos históricos.

A pesar de las altas temperaturas, el público no dudó en arrimarse al calor de la piedra para degustar ocho pinchos diferentes elaborados con productos gallegos de primera calidad que este año miraban directamente al mar. Para combatir el sofocante calor, la organización ofreció vino y agua de libre consumo, además de habilitar un exitoso sistema de bonos de cerveza a un euro en la plaza principal.

Las imágenes de la jornada reflejan el gran ambiente festivo, que estuvo amenizado por el folclore de los grupos Ministreles, Feitizo de Pau, Candaira y Mágoa, así como por los espectáculos de magia callejera que sorprendieron a grandes y pequeños.

Al caer la noche, la música en directo de Logan, Queiman Folk Rock —con espectáculo pirotécnico incluido—, D’Crooners Band y la sesión de DJ K4IN cerraron una víspera redonda que revivimos en esta amplia fotogalería.