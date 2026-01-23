El cemento sustituye a los árboles en el Jardín del Posío

Imagen difundida por el colectivo Amigas das Árbores donde se aprecia el cambio en el Jardín del Posío.

Desde que comenzaran las obras de reforma en el Jardín del Posío el pasado 12 de febrero de 2025, numerosos colectivos vecinales y ecologistas han ido haciendo un seguimiento de la intervención, selañando varias veces los abusos que se han ido cometiendo contra la zona verde, y alertando del paulatino avance de las estruturas de cemento en una de las principales zonas verdes de la ciudad.

Un espazo de alto valor histórico e botánico foi destruido nun ano. Onde antes había árbores e zonas verdes , agora mudou en formigón e zonas duras”

La crítica más reciente ha llegado desde el colectivo Amigas das Árbores, que difundían una imagen en altura del parque donde puede apreciarse cómo en la futura zona infantil, que era superficie arbolada de tierra cuando comenzó la intervención, tiene ya una planchada de cemento, al mismo tiempo que contabilizan la desaparición de varios árboles que poblaban ese punto del jardín.

“Vemos a transformación dun refuxio climático de 1,5 hectáreas nunha praza dura”, comenta el portavoz de Amigas das Árbores, Xosé Santos. “Un espazo de alto valor histórico e botánico foi destruido nun ano. Onde antes había árbores e zonas verdes , agora mudou en formigón e zonas duras”, añade el portavoz.

Opacidad

La agrupación ha recordado que han sido varias las ocasiones en las que se ha solicitado al Concello el proyecto original de reforma, para poder comprobar si éste ha variado en el transcurso de las obras, pero han recibido la negativa por respuesta. “Nalgún momento, o deseño inicial trocou”, indica Santos, “pero fan oídos sordos á nosa petición de ver o proxecto”.

Asimismo, Amigas das Árbores recuerda que la sustitución de los árboles talados, en caso de producirse, no solucionará el problema, pues "o ecosistema tarda anos en asentarse".