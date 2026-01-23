Daños al patrimonio natural
El cemento sustituye a los árboles en el Jardín del Posío
Daños al patrimonio natural
Desde que comenzaran las obras de reforma en el Jardín del Posío el pasado 12 de febrero de 2025, numerosos colectivos vecinales y ecologistas han ido haciendo un seguimiento de la intervención, selañando varias veces los abusos que se han ido cometiendo contra la zona verde, y alertando del paulatino avance de las estruturas de cemento en una de las principales zonas verdes de la ciudad.
Un espazo de alto valor histórico e botánico foi destruido nun ano. Onde antes había árbores e zonas verdes , agora mudou en formigón e zonas duras”
La crítica más reciente ha llegado desde el colectivo Amigas das Árbores, que difundían una imagen en altura del parque donde puede apreciarse cómo en la futura zona infantil, que era superficie arbolada de tierra cuando comenzó la intervención, tiene ya una planchada de cemento, al mismo tiempo que contabilizan la desaparición de varios árboles que poblaban ese punto del jardín.
“Vemos a transformación dun refuxio climático de 1,5 hectáreas nunha praza dura”, comenta el portavoz de Amigas das Árbores, Xosé Santos. “Un espazo de alto valor histórico e botánico foi destruido nun ano. Onde antes había árbores e zonas verdes , agora mudou en formigón e zonas duras”, añade el portavoz.
La agrupación ha recordado que han sido varias las ocasiones en las que se ha solicitado al Concello el proyecto original de reforma, para poder comprobar si éste ha variado en el transcurso de las obras, pero han recibido la negativa por respuesta. “Nalgún momento, o deseño inicial trocou”, indica Santos, “pero fan oídos sordos á nosa petición de ver o proxecto”.
Asimismo, Amigas das Árbores recuerda que la sustitución de los árboles talados, en caso de producirse, no solucionará el problema, pues "o ecosistema tarda anos en asentarse".
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Daños al patrimonio natural
El cemento sustituye a los árboles en el Jardín del Posío
CRÍTICAS AL MINISTERIO
Cientos de ourensanos afrontan el examen MIR en una convocatoria accidentada
DESCENSO DE TODOS LOS INDICADORES
Fuerte caída de la incidencia de gripe en la provincia de Ourense
CINCO DÍAS DE CORTE EN LA N-120
La tractorada sigue en Ourense mientras el sector agrario ya prepara sus nuevas protestas
Lo último
CARTAS AL DIRECTOR
¿Guerra mundial?