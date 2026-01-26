☔ LLUVIAS INTENSAS
¿Sabe usted que el cine ourensano también estuvo representado en los premios Feroz? ¿Que hasta Pontevedra viajaron el director artístico y el director técnico del Ourense Film Festival? ¿Que esperemos que el tándem Doviso-Vázquez haya hecho buenas migas para que en octubre vuelvan a ofrecer una programación completa y variada?¿Y que en Pontevedra se reencontraron con viejos conocidos del celuloide?

