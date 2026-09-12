Coches lanzadera y dobles fondos para proteger el envío de cocaína en la banda organizada con tentáculos en Ourense

La magistrada de la Plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense envió este viernes a prisión a los cinco detenidos en una macrooperación desarrollada entre Ourense y Aragón por efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.

La investigación comenzó a principios de 2025 y se coció a fuego lento. La banda criminal operaba con gran profesionalidad, tomaba muchas medidas para evitar ser descubierta y además era peligrosa al manejar armas -incautaron una durante la operación-. Fuentes consultadas por este periódico explican que utilizaban distintas tarjetas de telefonía en cada transporte de droga para evitar el rastreo y llevaban un vehículo por delante (conocido como lanzadera) y otro por detrás del que llevaba la mercancía para detectar la presencia policial bajo la premisa de mantener la droga a salvo.

Además, el cabecilla, de origen dominicano, se mudó desde Ourense a Madrid, lo que supuso un escollo para los agentes. Sin embargo, los meses de intenso trabajo culminaron este miércoles con la interceptación de un vehículo en Fraga (Huesca), donde los agentes detuvieron al transportista.

En él, encontraron escondidos en el interior de un depósito modificado, conocido como caleta, 32 fardos que contenían 36 kilos de cocaína que habían salido de Madrid con destino a Barcelona. Este era uno de los numerosos vehículos que utilizaba la organización para el transporte de droga. La mercancía llegaba a manos de la banda criminal por vía marítima, ya que la recogían en puertos -algo que corroboró el hallazgo de varias mochilas de transporte durante los registros- y luego la almacenaban y la distribuían por todo el territorio nacional.

Una de las provincias en la que la suministraban es Asturias. Esto lo detectaron los agentes que participaron en la operación, bautizada como “Platevo OU” por la Guardia Civil y “Mancucho” por la Policía Nacional. Por ello, montaron un dispositivo el pasado 30 de mayo en esta comunidad que permitió incautar 6,5 kilos de cocaína y detener a dos personas.

Estos dos individuos formaban parte de la banda criminal que cayó esta semana. En esa ocasión, habían viajado hasta Asturias para suministrar a otro grupo que operaba en esta comunidad.

No obstante, el gran golpe a esta organización fue asestado esta semana. Tras la detención del transportista en Huesca, la operación se aceleró. Los agentes arrestaron en Valdemoro (Madrid) al líder de la banda y a un colaborador suyo.

En un principio Ourense era el escenario principal de este entramado, pero pasó a un segundo plano tras irse el cabecilla a Madrid. Sin embargo, en la provincia se quedó viviendo su hijo, también dominicano, quien fue detenido el jueves durante los registros practicados en la ciudad, Seixalbo y Allariz. Además, durante los mismos fue arrestada una quinta persona.

Todos ellos pasaron ayer por la mañana a disposición judicial en la Plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense. La jueza decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los cinco detenidos. Están investigados por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y pertenencia a organización delictiva. Además, a uno de ellos, se le investiga también por tenencia ilícita de armas.