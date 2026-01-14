La Diputación destaca el papel social de DCA Ourense

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, visitó ayer la nueva sede de la Asociación DCA Ourense para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla esta entidad con personas afectadas por daño cerebral adquirido y sus familias, así como la aplicación del nuevo modelo provincial de cooperación con el tercer sector.

Durante el encuentro, Menor puso en valor la utilidad social de este tipo de recursos y el papel clave que desempeñan las entidades sociales. En este sentido, subrayó que “chegan onde a Administración non pode”, destacando la importancia de la colaboración público-privada para garantizar una atención adecuada y continuada. “O que queremos todos é que a sociedade progrese e que teña mellores servizos”, señaló.

El presidente provincial recordó que la Diputación colabora con la Asociación DCA desde sus inicios y reafirmó su compromiso de seguir apoyando su labor a través del área de Benestar. Según explicó, el modelo de cooperación que está siguiente, basado en proyectos concretos y evaluables, permite mejorar la calidad de los servicios y optimizar los recursos públicos.

Desde DCA Ourense se puso el acento en la importancia de la colaboración institucional. “Os programas sociais son os que fan que estas entidades poidamos camiñar e ter impacto na sociedade”, indicaron, subrayando que el respaldo de la Diputación aporta estabilidad y permite seguir ampliando servicios y, en definitiva, llevar a cabo una mejor atención para sus usuarios.