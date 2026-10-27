La compraventa de vivienda apunta a otro año de récord en Ourense

El mercado inmobiliario de Ourense se encamina hacia un nuevo récord anual de compraventas de vivienda desde el estallido de la burbuja. Entre enero y agosto, la provincia formalizó 1.892 transacciones, el mejor dato acumulado para este periodo desde 2008, superando en un 2,3% las cifras de 2025, que ya había sido el mejor año tras la crisis.. El ejercicio, que alcanzó su techo en abril con 266 firmas, moderó su ritmo en agosto al caer hasta las 195 operaciones por el habitual parón estival.

En Ourense casi ocho de cada diez compras en lo que va de año son de segunda mano, con 1.473 operaciones frente a las 419 de obra nueva por la falta de promociones. Estos datos convierten a Ourense en la única provincia gallega donde suben las ventas. En el conjunto de la comunidad, las compras caen un 3,1% (16.852 viviendas) por las bajadas registradas en A Coruña (-5%, con 7.596 firmas), Pontevedra (-2,9%, con 5.104) y Lugo (-0,9%, con 2.260). Esta misma tendencia a la baja se repite en toda España, que anota un retroceso del 2,3% con 458.200 transacciones.

Este aumento de las compras en Ourense se explica, en gran parte, por la crisis del alquiler. Los precios disparados y la falta de pisos disponibles han empujado a muchas familias a comprar para buscar estabilidad, ya que pagar la cuota de una hipoteca resulta ahora mismo más atractivo que el pago mensual de una renta, cada vez más difícil de asumir para muchos. Sin embargo, el mercado afronta el final de año con algunas dudas. En un clima de expectativa por los próximos comicios, falta por ver cómo afectarán los recientes decretos del Gobierno sobre vivienda, ya que las nuevas normas a los propietarios podrían cambiar la rentabilidad de los alquileres e influir en las futuras compras, determinando si la provincia logra finalmente cerrar este año un récord desde la burbuja.

La mitad de las casas se vende sin hipoteca

El aumento de las compras de vivienda en Ourense no se traduce en una avalancha de hipotecas, ya que prácticamente la mitad de las operaciones se firman sin pasar por el banco. Entre enero y agosto se constituyeron 964 préstamos sobre viviendas en la provincia, lo que implica que casi el 49% de las 1.892 compras del año se pagaron al contado o con fondos propios, sin recurrir a un crédito bancario. En el mismo tramo del año pasado el peso de la financiación era mayor, ya que se suscribieron 1.009 hipotecas para 1.849 compraventas, cubriendo casi el 55% del total de las firmas.

Aunque el número de préstamos bajó un 4,5% en la comparativa interanual, el dinero prestado alcanzó cifras récord en la provincia. Las entidades concedieron 108,5 millones de euros en los ocho primeros meses, cerca de un 7% más que en 2025. La subida en el precio de los inmuebles obliga a solicitar importes más altos y sitúa la hipoteca media en 112.500 euros, prácticamente 12.000 euros más que hace un año.