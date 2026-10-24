Condenado por talar 15 robles que no eran suyos en Ourense

Samuel C.F. fue condenado a pagar una multa de 900 euros por talar 15 robles que estaban en una finca que pertenece a otra persona. El acusado se acogió en el juicio a su derecho a no declarar, pero la declaración de dos testigos lo incriminaron. El primero de ellos explicó que el 8 de diciembre de 2023 Samuel le fue a su casa y le pidió ayuda para levantar un roble que se le había quedado enganchado en la máquina.

Él fue hasta el lugar con el tractor y lo ayudó al tiempo que corroboró que había más árboles cortados, aunque en su caso no sabía de quién era la finca. El otro testigo relató que vio al acusando talando árboles con la motosierra en esas fechas y pensó que tenía el permiso para hacerlo.

Estos dos testimonios han sido clave para que la jueza de la Plaza 2 de la Sección Penal llegase a la conclusión de que tras la tala de estos 15 robles está Samuel C.F.. Por ello, lo condena a pagar una multa de 900 euros por un delito de daños y a abonar a la propietaria de la finca 1.596 euros.