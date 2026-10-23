Estas son las nuevas normas para motocicletas en España: multas mas duras, uso del arcén y equipamiento

El marco normativo para los usuarios de vehículos de dos ruedas afronta su mayor transformación en la última década. La entrada en vigor del Real Decreto 518/2026 introduce una batería de modificaciones en el Reglamento General de Circulación que afecta de manera directa a motocicletas, ciclomotores, triciclos y cuadriciclos, estableciendo tanto nuevos derechos de circulación como exigencias más estrictas de equipamiento bajo apercibimiento de sanciones de 200 euros.

Uno de los cambios más esperados atañe a la circulación por el arcén en situaciones de retención. La Dirección General de Tráfico (DGT) autoriza a las motos a recurrir al arcén derecho exclusivamente cuando el tráfico se encuentre completamente detenido por congestión. No obstante, la maniobra está sujeta a requisitos indispensables: el tramo debe estar previamente habilitado y señalizado por la autoridad, la velocidad máxima queda restringida a 30 km/h y los vehículos deben circular en fila india. Avanzar por el arcén fuera de estos supuestos taxativos se tipifica como infracción grave.

En el apartado de indumentaria, la normativa eleva las exigencias de seguridad pasiva con dos obligaciones directas:

Calzado cerrado sin excepciones de vía: Queda terminantemente prohibido conducir motocicletas o ciclomotores con chanclas, sandalias o cualquier zapato abierto, debiendo llevarse el pie completamente cubierto tanto en entornos urbanos como en carreteras interurbanas . La única excepción atañe a vehículos provistos de estructura de autoprotección y cinturón homologado.

Guantes de protección obligatorios: Tanto el piloto como el acompañante deben portar guantes en cualquier desplazamiento por vías interurbanas, a la espera de que el Ministerio del Interior termine de pormenorizar las especificaciones técnicas definitivas.

En materia de homologación, entra en vigor la obligatoriedad del estándar internacional UNECE R22 para los cascos de motocicleta, si bien los conductores de ciclomotores dispondrán de una moratoria transitoria hasta el 1 de octubre de 2027 para actualizar sus modelos certificados antiguos.

Por último, el texto legal aclara dos aspectos operativos esenciales: obliga a llevar un chaleco reflectante de alta visibilidad dentro de la dotación básica del vehículo para emergencias y legaliza de forma expresa el empleo de intercomunicadores inalámbricos integrados en el casco, siempre que cuenten con certificación oficial y se utilicen exclusivamente con fines de navegación o comunicación sin distraer de la conducción.