Requisitos y plazos para acceder a las nuevas ayudas para mejorar la eficiencia energética en hoteles y restaurantes

El sector turístico y hostelero de la provincia de Ourense afronta semanas decisivas. Tras la publicación oficial en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de la nueva convocatoria de ayudas a la eficiencia energética impulsada por la Xunta de Galicia, decenas de negocios locales aguardan preparados para tramitar sus solicitudes.

Esta partida, dotada con un total de 9 millones de euros para los ejercicios 2026 (900.000 €) y 2027 (8,1 M€), busca acelerar la transición ecológica de alojamientos y establecimientos de restauración.

La alta demanda registrada en anteriores convocatorias hace presagiar una "carrera contra el reloj" entre los empresarios ourensanos. Dado que la concesión de los fondos se resolverá por estricto orden de entrada en el registro hasta agotar el crédito disponible, los profesionales del sector llevan semanas perfilando sus proyectos para no quedarse fuera.

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Finalidad: reducir el consumo y modernizar el sector

El propósito central de esta línea de ayudas, gestionada por Turismo de Galicia, es dotar al tejido empresarial de un modelo más competitivo, innovador y sostenible, reduciendo la huella de carbono y optimizando la factura energética en un sector especialmente afectado por el consumo eléctrico y térmico.

Desde que se puso en marcha esta iniciativa en 2022, más de 200 establecimientos turísticos gallegos se han beneficiado de una inversión acumulada que supera los 14 millones de euros (incluidos los más de 11 M€ concedidos en la edición de 2025).

Requisitos e inversiones subvencionables

Para optar a estas ayudas, los establecimientos turísticos de Ourense deberán cumplir con los siguientes requisitos establecidos en las bases:

Beneficiarios: Podrán solicitarlas las personas físicas y jurídicas con condición de PYME que sean titulares de establecimientos turísticos de alojamiento y restauración (salvo excepciones normativas). Carácter integral del proyecto: Las propuestas presentadas deben combinar obligatoriamente un mínimo de dos actuaciones de eficiencia energética junto con una o más inversiones en fuentes de energía renovables. Actuaciones que se pueden subvencionar:

Mejora del aislamiento y sustitución de carpinterías en la envolvente de los edificios.

Renovación de la iluminación por sistemas de alta eficiencia (tecnología LED).

Implantación de energías renovables como geotermia, biomasa, aerotermia o hidrotermia e instalaciones solares térmicas.

Instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo.

Plazos clave: el 7 de septiembre arranca la presentación

La tramitación de las solicitudes exige máxima rapidez a los locales ourensanos interesados, ya que las ayudas se concederán de forma directa por orden de entrada hasta el agotamiento de los fondos.

Apertura del plazo: Lunes, 7 de septiembre de 2026 a las 09:00 horas.

Cierre del plazo: Lunes, 7 de diciembre de 2026 a las 20:00 horas o hasta agotar crédito).

Duración: 3 meses.

Con esta inyección económica, el sector hostelero y hotelero de Ourense se encuentra ante una oportunidad estratégica para modernizar sus infraestructuras, recortar sustancialmente sus costes fijos de climatización e iluminación y situarse a la vanguardia de la sostenibilidad en Galicia.