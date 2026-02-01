Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, domingo, 1 de febrero

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, domingo, 1 de febrero. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Paisaje con nevera

Hay una nevera abandonada desde el verano pasado en la carretera de Bouzas a Loureiro, en el concello de Amoeiro. Ahí sigue a pesar de que el camión de la Diputación pasa todas las semanas para “hacer su trabajo”. ¿La verán al pasar, como el resto de vecinos? El Concello, sí actualiza las tasas con agilidad, pero lo del medio ambiente lo pospone para las próximas elecciones.

Antonio Alvarez Rodríguez (Amoeiro)

Estrada necesitada de reforma

A estrada do Seminario atópase nun estado lamentable. Tanto a calzada como as aceras están levantadas sendo un perigo para os conductores e para os peóns que transitan pola zona.

Cristina González (Ourense)

Triste, pero verdad

Quiero denunciar el estado de abandono que tiene la Plaza Sagrado Corazón en la Carballeira. Musgo y grafitis es para lo que sirven los bancos y las mesas, porque nunca se ve a nadie sentado en ellas.

Dositeo Rodríguez Camoño (Ourense)

Abandono en el Posío

En la imagen se pueden ver las condiciones en las que está este lugar en pleno centro, al lado del Jardín del Posío. Basura acumulada, colchones, vallas tiradas, carteles del Concello obsoletos que se mueven peligrosamente con el aire, maleza..., una vergüenza.

Francisco Sánchez (Ourense)