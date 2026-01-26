El edil Francisco Lorenzo sustituye a Jácome como diputado provincial

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, formalizó el pasado 28 de diciembre su dimisión como diputado provincial, una decisión que atribuye a la voluntad de facilitar la incorporación de otro representante de su formación con mayor implicación en el trabajo de la Diputación. Este lunes confirmó que su sustituto será el concejal Fran Lorenzo, quien asumirá el acta en el Pazo Provincial.

Jácome ha señalado que el pleno de este viernes será el último al que asistirá como diputado y ha reiterado su intención de centrar su actividad política en la alcaldía y en futuros procesos electorales.

Fran Lorenzo, exjefe de gabinete del regidor en el tramo final del anterior mandato, ha estado vinculado a anteriores controversias, entre ellas la adjudicación del derribo del antiguo matadero municipal y un accidente de tráfico con huida ocurrido en julio de 2024.