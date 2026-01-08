El efecto "Trump" hace mella: caída del 12% en las ventas ourensanas a EEUU

El proteccionismo comercial que sacude los mercados internacionales ya tiene cifras en la provincia de Ourense. Si a nivel autonómico las ventas gallegas a Estados Unidos se han desplomado por encima del 23%, Ourense no ha logrado esquivar el golpe, registrando un retroceso significativo en uno de sus mercados clave fuera de la Unión Europea.

Según los datos acumulados de enero a octubre de 2025, recogidos ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), las exportaciones ourensanas a Estados Unidos cayeron un 11,9%, situándose en 29,1 millones de euros. Este descenso marca un punto de inflexión preocupante, materializando el llamado “Efecto Trump” que ya está enfriando las relaciones comerciales al otro lado del Atlántico.

Freno a la tendencia alcista

Lo más alarmante del dato no es solo la caída en sí, sino el cambio de tendencia drástico que representa. Ourense venía de encadenar tres años consecutivos de crecimiento sostenido en el mercado estadounidense: las ventas habían aumentado un 3,1% en 2022, un 3,1% en 2023 y un 3,4% en 2024. Sin embargo, los primeros diez meses de 2025 han borrado de un plumazo este avance, devolviendo a la provincia a un escenario de contracción.

Aunque Ourense resiste algo mejor que la media gallega -amortiguando la caída en un 12% frente al desplome generalizado del 23%-. El frenazo en el mercado norteamericano no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de contracción para el comercio exterior de las empresas ourensanas. Entre enero y octubre de 2025, las exportaciones totales de la provincia sumaron 970 millones de euros, lo que representa una caída global del 5,1% respecto al mismo periodo del año anterior. En este escenario, Estados Unidos se mantiene como el séptimo destino comercial más importante para las empresas ourensanas, absorbiendo el 3% de todas las ventas al exterior.