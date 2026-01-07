Estados Unidos comienza a retirar las sanciones a Venezuela para vender petróleo

El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a retirar las sanciones económicas a Venezuela para permitir la venta y el transporte de sus productos petrolíferos a mercados de todo el mundo; una decisión que llega el mismo día en que se conoce que la administración norteamericana exigió al país caribeño cortar su flujo de petróleo con China, Rusia, Cuba e Irán para abrirlo con Washington y que se produce la interceptación de dos petroleros rusos.

Según un comunicado emitido por el departamento de Energía de Estados Unidos, estas ventas de petróleo comenzarán de inmediato, ya que, tal y como ha anunciado el presidente Trump, se producirá una primera transacción con Estados Unidos por entre 30 y 50 millones de barriles de crudo.

Al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha explicado que todos los ingresos que procedan de estas ventas —que se harán "a precio de mercado"— se depositarán en un principio en cuentas controladas por Estados Unidos y revertirán "en beneficio de la gente de Venezuela, no en la corrupción ni en el régimen".

De igual forma, Washington ha informado de que también trabajarán para mejorar la red eléctrica venezolana, "esencial para aumentar la producción petrolera" y la cual "se encuentra deteriorada y frágil tras años de mala gestión socialista, corrupción y mantenimiento deficiente".

Negociación con Estados Unidos

Por su parte, la petrolera estatal de Venezuela (PDVSA) ha anunciado el inicio de negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo "en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países". Este proceso, ha abundado, se desarrollará "bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron" y se basa en "una transacción estrictamente comercial", con criterios de "legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes".

Además, la firma ha ratificado su compromiso de continuar construyendo "alianzas" que impulsen el desarrollo nacional a favor de Venezuela y que contribuyan a la estabilidad energética global.

En paralelo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha anunciado que Trump recibirá a los altos cargos de petroleras estadounidenses para discutir sobre las oportunidades de estas compañías en el país caribeño.