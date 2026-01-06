Venezolanos en Ourense, entre la conmoción y la fe: “Aplaudí al enterarme de la captura del dictador”

La ejecución de la “Operación Resolución Absoluta” por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos el 3 de enero de 2026 marca un punto de inflexión sin precedentes en la historia política contemporánea de América Latina. La extracción forzosa del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores ha sumido al Estado en una crisis de legitimidad y operatividad institucional de gran magnitud.

Esta nueva configuración política se caracteriza por tres dinámicas fundamentales: la subordinación transaccional a los intereses energéticos de Estados Unidos; la gestión de fracturas internas severas entre el ala pragmática civil (Delcy Rodríguez) y el ala radical militar (Diosdado Cabello); además de la suspensión fáctica de la soberanía nacional bajo un esquema de “protectorado”.

Intervención transaccional

La administración Trump ha enmarcado esta intervención bajo un realismo mercantilista. El objetivo no es solo el cambio de régimen, sino el control de la infraestructura energética. Al afirmar que empresas petroleras estadounidenses “tomarán el control” y al advertir explícitamente a Delcy Rodríguez que su permanencia en el poder depende de que “haga lo que queremos”, Washington ha establecido una relación de tutelaje directo.

Machado fuera de la ecuación

María Corina Machado, líder indiscutible de la oposición (Premio Nobel de la Paz 2025), se enfrenta a un escenario paradójico. Aunque la captura de Maduro valida su lucha, la estrategia de Trump la margina de la ecuación de poder inmediata.

Este escenario de gran complejidad genera en la población venezolana residente en Ourense, opiniones que se mueven entre la conmoción por el súbito desenlace de los sucesos, y la fe en un mañana donde la reconstrucción de Venezuela sea un hecho posible.

Ana Pena Paz (1962, Profesora de Historia residente en Ourense): “Aplaudí al enterarme de la captura del dictador”

Ana Pena en su casa, en Ourense

“Al ver los bombardeos por internet, mi primera sensación fue de incredulidad, pues llevo muchos años esperando un cambio de esta magnitud en Venezuela. No puedo negar que aplaudí al enterarme de la captura del dictador; aunque no comulgo con Donald Trump, asumo que es un mal necesario.

Pero más allá de la alegría por lo que se supone que sea el fin de la persecución, la censura y la miseria, hay que despejar todavía ecuaciones sumamente complejas, entre ellas el hecho de que se cumpla la Constitución.

Ahora mismo, no hay nadie que pueda encausar la transición que no sea Delcy Rodríguez, es lo constitucional, porque es la vicepresidenta. Un país no se puede desmontar en dos días. El orden es prioritario.

A Rodríguez, la historia y la justicia la situarán donde debe, pero ahora mismo no se pueden adelantar los acontecimientos”.

Miguel Manrique (2002, Servicios de la Construcción): “El trago amargo ya pasó, y ahora lo que queda es esperar”

Miguel Manrique en las afueras de Ourense | Miguel Manrique en las afueras de Ourense

“Yo estoy realmente emocionado, porque creo que estoy viviendo un momento histórico. Pero en momentos así no podemos perder la capacidad de pensar críticamente la situación: el hecho de que Delcy Rodríguez quede como presidenta interina de Venezuela mientras se da la transición es la manera más correcta de actuar.

Mucha gente ha malinterpretado esto porque no ha comprendido bien el mensaje de Donald Trump cuando dijo que María Corina “tiene el respaldo de Venezuela mas no el respeto”, y a lo que se refiere es que Machado no está correspondida por las Fuerzas Armadas, y Rodríguez, sí.

El trago amargo ya pasó, y ahora lo que queda es esperar que todo va a pasar, que sanaremos nuestras heridas como país. Yo quiero pensar que Delcy Rodríguez está buscando la oportunidad de redimirse. Quisiera pensar eso, no todo puede ser maldad”.

Odilo Enríquez (1968, Ingeniero de Materiales): “La situación creo que va a merecer una transición más larga”

Odilo Enríquez en su casa en Verea

“Lo que todos hubiésemos esperado, quizás de inicio, es que tanto el presidente Edmundo como María Corina, en su caso como vicepresidenta, fueran quienes llegaran al poder. Sin embargo, la situación creo que va a merecer una transición más larga y equilibrada en la cual todo el entorno militar alrededor del antiguo presidente, en este caso Maduro, pues sienta una seguridad sobre su futuro. Todos creemos que es factible que se deriven en unas posibles elecciones quizás en un mediano plazo.

Tenemos que tomar en consideración que el solo hecho de que el presidente no esté en el poder implicaría un cambio hacia el vicepresidente solo temporalmente, y tendría que llamar o convocar a elecciones. En este caso, todos los venezolanos que estamos en el exterior (sobre 7 millones) estamos abocados a que la transición en el país sea políticamente la más justa".