A exposición pública la modificación del parque eólico de Coto Novelle con la reducción de 7 a 4 aerogeneradores

Los aerogeneradores ocuparán una superficie de 1.000 hectáreas repartida entre los municipios de Cartelle, A Arnoia, Castrelo de Miño y Gomesende.

La Consellería de Medio Ambiente abre el plazo de exposición pública de nuevas autorizaciones para la instalación de un parque eólico en Coto Novelle entre los concellos ourensanos de Cartelle, A Arnoia, Castrelo de Miño y Gomesende, que ha visto reducido el número de aerogeneradores de siete a cuatro respecto de las intenciones iniciales de la empresa.

Precisamente, la documentación, publicada este miércoles por el Diario Oficial de Galicia (DOG), está "actualizada" sobre la publicada en 2025, que recibió alegaciones en un proceso que generó rechazo vecinal. La nueva orden indica que el período de consulta se extenderá durante los próximos 30 días.

El proyecto está impulsado por la empresa AMR 7 Energías Renovables, que pertenece a Aretel y tendrá una potencia total de 28,8 Megawatts y los aerogeneradores ocuparán una superficie de 1.000 hectáreas repartida entre los cuatro municipios. También contará con una subestación enteramente ubicada en Cartelle.

Estos datos son algunos de los recogidos en la documentación consultable desde la web de la Consellería, que abarca la solicitud de autorización ambiental administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y el estudio de impacto ambiental del proyecto.

Rechazo vecinal

A través de un comunicado en redes sociales, la Plataforma Stop Eólicos Jurés Celanova ligó el hecho de que la empresa "recule" a la respuesta vecinal surgida entre 2024 y 2025, que resultó en 1.200 alegaciones contra siete aerogeneradores.

A pesar de los cambios, ha recriminado que el proyecto "no resuelve los impactos denunciados en las primeras alegaciones" y "no informa sobre la posibilidad de continuar con el plan de polígono híbrido", en relación a la instalación de una planta fotovoltaica. Ésta, según recordó la entidad, se tramitó por separado y sumó otras 600 alegaciones.

"Sigue presentando graves afecciones sobre la fauna, anfibios y avifauna e incluso con una línea de alta tensión que atraviesa un área de protección para la avifauna amenazada", ha denunciado el colectivo, que cita otras "afecciones" como la "concentración" de infraestructuras eólicas de alta tensión próximas a núcleos de población.