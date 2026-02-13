La falta de médicos impide activar la Unidad de Geriatría
El gerente del Sergas aseguró que con la población mayor de Ourense está correctamente atendida, pero la falta de médicos impide activar la Unidad de Geriatría
El gerente del Sergas, José Ramón Parada Jorgal, defendió ayer en el Parlamento que la ausencia de una unidad hospitalaria específica de geriatría en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras responde a criterios técnicos y organizativos, no a una falta de atención a la población mayor.
Parada insistió en que el modelo gallego apuesta por un sistema integrado entre atención primaria, medicina interna, hospitalización a domicilio y equipos de soporte domiciliario. “Máis atención ao paciente maior non é unha cuestión orgánica nin nominal. É algo funcional, asistencial e de proceso”, afirmó. Parada Jorgal explicó que no hay suficientes profesionales disponibles, por lo que defendió que crear una estructura sin ellos no sería responsable.
A su juicio, la realidad demográfica y la orografía ourensana obligan a priorizar la proximidad y la continuidad asistencial frente a un modelo centralizado. “Ourense, pola súa dispersión e ruralidade non precisa algo hospitalocéntrico”, concluyó, asegurando que la atención a las personas mayores está garantizada dentro del actual esquema organizativo.
Además, añadió que la planificación es dinámica y que la Xunta evalúa de forma continua la evolución de la situación. Recordó que Galicia oferta el 100% de las plazas acreditadas de formación en geriatría y que actualmente hay residentes en proceso de especialización. “Nada está escrito en pedra”, señaló, abriendo la puerta a futuras adaptaciones si cambian las condiciones.
