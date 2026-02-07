El Sergas a un paso de ser centro europeo de excelencia en cáncer

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) se encuentra en camino de convertirse en un referente europeo en el abordaje integral del cáncer, un reconocimiento que podría cambiar la vida de miles de pacientes gallegos. La designación, otorgada por la red europea EUnetCCC, inicia un proceso que busca unificar las siete áreas sanitarias de Galicia bajo un único centro que garantice igualdad de acceso a los mejores tratamientos, sin importar dónde viva cada paciente.

Pacientes al centro del sistema

Para quienes luchan contra el cáncer, esta candidatura significa que no habrá diferencias entre vivir en Vigo, Ourense o Santiago a la hora de recibir tratamientos innovadores. Los especialistas podrán aplicar técnicas avanzadas, como la medicina de precisión, que adapta los tratamientos al perfil genético y molecular de cada tumor, aumentando las probabilidades de éxito y reduciendo efectos secundarios innecesarios.

“Es un cambio enorme para la gente de Galicia. Ahora podremos ofrecer las mismas terapias que los hospitales más prestigiosos de Europa”, explican desde el Sergas, subrayando que el objetivo no es solo curar, sino hacerlo de manera integral y personalizada, poniendo al paciente en el centro de todas las decisiones.

Innovaciones que marcan la diferencia

Entre los proyectos más esperanzadores están el Centro de Protonterapia de Galicia, para tratamientos radioterápicos de alta precisión, y el Centro de Terapias Avanzadas, que entrena el propio sistema inmunitario del paciente para combatir la enfermedad. También se refuerzan los programas de detección precoz, que permiten identificar tumores antes de que se propaguen, aumentando las posibilidades de éxito.

Para los pacientes y sus familias, esto no es solo un reconocimiento internacional: es la promesa de acceso equitativo a tratamientos de vanguardia, más cercanos y humanos, sin barreras geográficas. La certificación definitiva como EU Comprehensive Cancer Centre está prevista para 2028, pero el impacto ya se deja sentir en hospitales y consultas de toda Galicia.