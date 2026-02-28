¿Sabe usted que Fórmula Student ha abierto un "Gofundme" para paliar los daños del incendio?

¿Sabe usted que el equipo de Fórmula Student de la Universidad de Vigo sufrió un incendio en la madrugada del 21 de febrero? ¿Que en ese trágico suceso, aunque se solventó sin heridos, les ardieron todas sus herramientas? ¿Que la asociación estudiantil ha abierto un “Gofundme” para que la gente colabore económicamente y que sigan compitiendo? ¿Que su objetivo está en 37.000 euros y ya llevan casi 10.000?