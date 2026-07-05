TEMPERATURA ELEVADA
Galería | El calor domina la Festa da Empanada de forquelhas de Entrimo
TEMPERATURA ELEVADA
Entrimo celebró un año más su Festa da Empanada de forquelhas, bajo las elevadas temperaturas que marcaron los termómetros de la provincia por encima de los 40º. Los asistentes tuvieron que improvisar abanícos con los platos para combatir el calor mientras esperaban ser servidos.
Un evento que congregó a centenares de personas en el Polideportivo de Entrimo para la XXI edición de esta fiesta gastronómica que ni las altas temperaturas evitaron que se llevara a cabo.
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