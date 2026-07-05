Galería | El calor domina la Festa da Empanada de forquelhas de Entrimo

Galería | El calor domina un fin de semana de fiestas gastronómicas en Ourense

La XXI edición de la Festa da Empanada de forquelhas estuvo marcada por las altas temperaturas, una situación que no impidió que centenares de personas disfrutaran de este producto elaborado con carne cachena, calabaza, cebolla y tocino.

Entrimo celebró un año más su Festa da Empanada de forquelhas, bajo las elevadas temperaturas que marcaron los termómetros de la provincia por encima de los 40º. Los asistentes tuvieron que improvisar abanícos con los platos para combatir el calor mientras esperaban ser servidos.

Un evento que congregó a centenares de personas en el Polideportivo de Entrimo para la XXI edición de esta fiesta gastronómica que ni las altas temperaturas evitaron que se llevara a cabo.